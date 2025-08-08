Gaz en Afrique du Nord : un accord de 35 milliards $ signé avec Israël

Photo DR

l’Égypte vient de franchir une étape majeure dans sa stratégie énergétique. Selon RT, Le Caire et le consortium exploitant le champ gazier Leviathan, au large de Haïfa, ont conclu un accord évalué à 35 milliards $. Ce contrat, annoncé par NewMed Energy, prévoit des livraisons de gaz jusqu’en 2040, ou jusqu’à épuisement des volumes prévus.

L’entente s’articule en deux phases. La première doit débuter en 2026, et les expéditions passeront par des infrastructures en cours d’extension. Au total, l’Égypte recevra 130 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Cet approvisionnement massif vise à renforcer un réseau électrique fragilisé par la hausse de la demande et les difficultés d’approvisionnement en carburant.

Pour Israël, il s’agit du plus important contrat d’exportation jamais signé dans le secteur gazier. Pour l’Égypte, ce partenariat a une double utilité : répondre à ses propres besoins et maintenir son ambition de devenir un centre régional de redistribution du gaz vers d’autres marchés, notamment en Méditerranée et en Europe.

Cet accord illustre aussi un rapprochement économique entre deux pays aux relations longtemps marquées par la méfiance. Il traduit l’émergence d’une logique pragmatique, dictée par les impératifs énergétiques et les opportunités économiques.