Soldat russe (SERGEY VENYAVSKY, AFP)

À l’approche de pourparlers entre les États-Unis et la Russie, le 15 août, la situation militaire dans l’est de l’Ukraine connaît une évolution significative. Ce 12 août, l’armée ukrainienne a signalé que ses défenses étaient fortement sollicitées à cause d’une avancée rapide des troupes russes dans un secteur clé du Donbass, précisément près de la route au nord-est de Pokrovsk.

Un village recule vers la ligne de front

L’état-major ukrainien a confirmé que des affrontements se déroulaient à Koutcheriv Iar, une localité autrefois éloignée de la zone de contact. Sa position actuelle montre l’ampleur du mouvement adverse, estimé à près de dix kilomètres sur certains secteurs, d’après le site spécialisé DeepState.

Des défenses éprouvées

Sur le terrain, le groupement opérationnel-tactique Donetsk a indiqué sur Facebook, le 12 août, avoir dû contenir de longues attaques menées par un adversaire numériquement supérieur. Selon cette unité, des troupes russes se seraient infiltrées entre plusieurs positions ukrainiennes, exploitant des failles pour progresser en profondeur.

Un message clair depuis Kiev

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré sur X (ex-Twitter), que la Russie ne préparait pas la fin des hostilités, mais se positionnait pour de nouvelles phases offensives. Cette dynamique pourrait influer sur les discussions internationales à venir, où les récents développements du front pèseront dans l’équilibre des arguments militaires et politiques.

Ainsi, chaque mouvement sur le terrain prend une dimension stratégique, capable de redessiner les termes du dialogue entre les protagonistes.