Jeux mondiaux de pétanque : Le Béninois Marcel Gbétablé en finale du tir de précision à Chengdu

Le Bénin peut espérer un nouveau sacre mondial en pétanque. Marcel Gbétablé a décroché, vendredi à Chengdu, son billet pour la finale du tir de précision des Jeux mondiaux de pétanque, au terme d’un duel intense face au Tunisien Khaled Bougriba. Le bouliste béninois l’a emporté d’un seul point, 38 à 37 selon le quotidien de service public La Nation.

Sous pression dans les dernières minutes, Gbétablé a multiplié les carreaux et les tirs précis pour inverser la tendance et sceller la victoire. Son sang-froid et sa régularité technique lui ont permis de franchir ce cap décisif, suscitant l’enthousiasme dans le camp béninois présent en Chine. En finale, Marcel Gbétablé affrontera l’Italien Andrea Chiapello, tombeur surprise du champion du monde thaïlandais Ratchata Khamdee, battu 43 à 31.