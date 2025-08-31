Kamala Harris au cœur d’un bras de fer : Trump retire sa protection, la Californie répond

Kamala Harris (Alex Edelman/Shutterstock)

La révocation de la protection du Secret Service pour Kamala Harris par le président Donald Trump a immédiatement suscité une réaction de la Californie. Les autorités de l’État ont décidé de prendre le relais afin d’assurer la sécurité de l’ancienne vice-présidente, transformant une décision administrative en véritable affrontement politique.

Trump retire la protection fédérale

Le 28 août, Donald Trump a signé un mémorandum mettant fin à la protection du Secret Service dont bénéficiait encore Kamala Harris, malgré la règle qui limite normalement ce dispositif à six mois après la fin d’un mandat de vice-président. Cette couverture avait été prolongée par Joe Biden jusqu’en 2026, mais le nouvel occupant de la Maison-Blanche a annulé cette extension, invoquant un retour à la stricte application de la loi.

Publicité

La décision tombe à un moment délicat. Kamala Harris se prépare à entamer une tournée nationale de 15 villes pour promouvoir son livre 107 Days, consacré à ses derniers mois à la vice-présidence. La fin de la protection fédérale, à la veille de ces déplacements publics, aurait pu fragiliser la sécurité de l’ancienne numéro deux de l’exécutif.

La Californie choisit de répliquer

Face à cette révocation, la réponse est venue de Sacramento. Le California Highway Patrol (CHP), déjà en charge de la sécurité des hauts responsables de l’État, a été mobilisé pour offrir une protection dite « dignitaire » à Harris. L’objectif est d’assurer une continuité dans sa sécurité, au moins lors de ses passages en Californie, mais potentiellement aussi au-delà si nécessaire.

Ce geste s’inscrit dans une longue tradition de confrontation entre la Californie et Donald Trump, déjà opposés sur des dossiers tels que l’immigration, le climat ou encore la santé. La réaction rapide des autorités locales illustre la volonté de l’État de préserver l’une de ses figures politiques les plus emblématiques, même en dehors de ses fonctions officielles.

Pour certains analystes, cette affaire dépasse largement la seule question administrative. Elle montre comment la sécurité des anciens dirigeants peut être utilisée comme levier de rivalité entre pouvoir fédéral et pouvoir local. Elle relance également le débat sur la durée de protection accordée aux anciens vice-présidents et présidents, certains estimant que les menaces contemporaines justifieraient une couverture prolongée.

Publicité

À quelques jours du lancement de sa tournée de promotion, Kamala Harris se retrouve ainsi au centre d’un affrontement politique qui oppose Donald Trump et la Californie, démontrant que la question de la sécurité peut aussi devenir un enjeu symbolique dans les rapports de force américains.