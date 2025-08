Kelley Mack : l’actrice américaine décède à 33 ans des suites d’une maladie cérébrale

Kelley Mack. Photo : Barry Brecheisen/Getty Images

Figure montante de la scène télévisuelle américaine, Kelley Mack s’est éteinte ce 02 Août à 33 ans, laissant derrière elle une carrière prometteuse brutalement interrompue. Révélée au grand public par son rôle dans The Walking Dead, l’actrice a succombé à une longue maladie neurologique, selon une annonce publiée ce 05 Août par ses proches via les réseaux sociaux, et relayée par TMZ.

Une bataille silencieuse face à un cancer du cerveau

Peu médiatisé, le combat personnel de Kelley Mack contre un gliome — une tumeur affectant les cellules cérébrales — a été mené dans une grande discrétion. Ce type de cancer, connu pour son agressivité et ses formes souvent inopérables, représente l’un des défis médicaux majeurs en matière de traitement des affections neurologiques. Mack a été accompagnée jusqu’à ses derniers instants par sa mère et sa tante, dans un cadre familial et apaisé.

Une carrière marquée par l’intensité

Si son apparition dans The Walking Dead reste le moment le plus marquant de son parcours, Kelley Mack avait également pris part à d’autres projets, notamment dans le cinéma indépendant et de courtes séries numériques. Connue pour sa capacité à transmettre une émotion brute, elle avait conquis un public fidèle et attiré l’attention de professionnels de l’industrie télévisuelle aux États-Unis.

Une artiste célébrée par ses proches

Depuis l’annonce de sa disparition, les hommages affluent. Des messages empreints de tendresse saluent une femme qualifiée de « rayonnante » par ses proches, qui évoquent une personnalité dont l’impact allait bien au-delà de l’écran. Le deuil collectif qui s’exprime en ligne témoigne du lien fort que l’actrice avait su tisser avec son audience, malgré un temps d’exposition relativement court.

Une réalité médicale encore peu médiatisée

Le décès de Kelley Mack met en lumière une réalité souvent ignorée : celle des jeunes adultes confrontés à des maladies graves, loin des projecteurs. Le gliome, bien que rare, montre les limites actuelles de la médecine face à certaines formes de cancer du système nerveux central. Des campagnes de sensibilisation, ainsi que des financements pour la recherche, restent nécessaires pour mieux comprendre et combattre ces pathologies.

La disparition de Kelley Mack laisse un vide dans le monde du divertissement, mais son souvenir restera vivace à travers ses rôles et les vies qu’elle a touchées.