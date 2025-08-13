La présidence de Trump ? Un film d’horreur selon un célèbre auteur

Photo : NASA/Bill Ingalls

L’œuvre de Stephen King, souvent perçue comme un voyage au cœur des peurs les plus enfouies, se trouve aujourd’hui éclipsée, selon son auteur, par la réalité politique américaine. Le romancier, célèbre pour ses récits angoissants, affirme que les événements actuels surpassent en intensité dramatique ses propres inventions les plus terrifiantes.

Cette déclaration surprenante met en lumière la manière dont le réel peut dépasser la fiction, même lorsqu’elle est signée par l’un des maîtres incontestés du genre horrifique. Face à la réélection de l’ancien président à la tête des États-Unis, l’écrivain ne dissimule ni ses inquiétudes ni ses prises de position tranchées.

Pour lui, une issue idéale à cette séquence politique prendrait la forme d’une destitution, qu’il décrit comme la conclusion inévitable d’un scénario qu’il compare volontier à un véritable cauchemar contemporain.

Un engagement médiatique assumé

Stephen King ne se contente pas d’écrire : il utilise sa renommée pour s’exprimer publiquement et critiquer ouvertement la scène politique, notamment sur X ou il est très actif.

Ses interventions régulières sur les réseaux sociaux et dans les médias montrent un engagement qui va bien au-delà du rôle traditionnel d’un auteur. Cette implication active démontre comment des figures culturelles s’imposent comme des acteurs du débat public, utilisant leur influence pour peser sur les enjeux démocratiques.

Les parallèles que l’auteur établit entre ses fictions et la réalité politique soulignent une tendance troublante de notre époque. Selon King, les ressorts classiques du récit horrifique, montée des tensions, climax, dénouement, semblent désormais s’appliquer à l’analyse de la vie publique américaine.

Trump, cible des critiques

La frontière entre imagination littéraire et actualité devient floue, invitant à une lecture inédite des événements. Une vision des choses qui, à coup sûr, ne devrait pas plaire au président Trump, par ailleurs habitué à répondre aux critiques de ses détracteurs, que ce soit par voie de presse ou les réseaux sociaux.