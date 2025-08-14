Le Brésil et la Chine resserrent leurs liens alors que les tensions avec Washington s’accentuent

Photo : EVARISTO SA/AFP

À l’occasion d’un échange téléphonique, Luiz Inácio Lula da Silva et Xi Jinping ont annoncé un renforcement de leur coopération dans des secteurs stratégiques. Ce rapprochement intervient sur fond de différends commerciaux et diplomatiques croissants entre chacun de ces pays et les États-Unis.

Un partenariat stratégique élargi

Le Brésil et la Chine ont convenu d’intensifier leurs échanges dans la santé, le pétrole et le gaz, l’économie numérique et les satellites. Lula a mis en avant la volonté de son pays de consolider l’alignement stratégique avec Pékin et de promouvoir un développement équilibré. Xi Jinping a, de son côté, réaffirmé le soutien de son pays à la souveraineté brésilienne, tout en soulignant la nécessité de défendre le multilatéralisme face aux politiques commerciales restrictives.

Washington et Brasilia en froid

Les relations entre les États-Unis et le Brésil se sont récemment tendues après la décision de Washington d’instaurer des tarifs allant jusqu’à 50 % sur certaines exportations brésiliennes. Ces mesures ont été critiquées à Brasilia, qui y voit une décision politiquement motivée. En réponse, le gouvernement brésilien a débloqué un plan d’aide de 30 milliards de reais pour soutenir ses exportateurs et a porté le différend devant des instances internationales. Cette escalade s’accompagne de sanctions américaines visant des magistrats brésiliens, alimentant une fracture diplomatique déjà marquée.

Entre Washington et Pékin, une trêve fragile

Si les États-Unis et la Chine ont prolongé de 90 jours leur suspension d’augmentations tarifaires, évitant ainsi une nouvelle vague de droits de douane, les tensions persistent sur le plan militaire. Un incident récent en mer de Chine méridionale, où Pékin affirme avoir repoussé le destroyer USS Higgins, illustre la méfiance durable entre les deux puissances. Cette situation rappelle que la coopération économique reste vulnérable aux rivalités stratégiques.

Vers une recomposition des alliances économiques

Le renforcement des relations sino-brésiliennes pourrait s’inscrire dans un mouvement plus large visant à diversifier les partenariats et à réduire la dépendance vis-à-vis de Washington. Les initiatives communes annoncées pourraient également bénéficier à d’autres pays émergents, notamment au sein des BRICS, où le Brésil et la Chine défendent une vision axée sur le libre-échange et la coopération Sud-Sud. Les prochains rendez-vous internationaux permettront de mesurer l’impact de cette convergence sur l’équilibre des relations commerciales mondiales.