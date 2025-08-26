Le rappeur Lil Nas X arrêté aux États-Unis après avoir erré presque nu à Los Angeles

Lil Nas X (Leon Bennett/Getty Images)

L’artiste américain a été interpellé dans les rues de Los Angeles après une altercation avec la police. L’incident, marqué par une hospitalisation et plusieurs chefs d’accusation, relance le débat sur son état de santé et son avenir judiciaire.

Une arrestation spectaculaire et des poursuites engagées

Le chanteur Lil Nas X a été arrêté dans la nuit du 21 au 22 août 2025 sur Ventura Boulevard, à Los Angeles. Des vidéos diffusées en ligne le montrent déambulant en sous-vêtements, parfois totalement nu, avant que des policiers n’interviennent. Selon les autorités, il se serait jeté sur plusieurs agents, provoquant des blessures, ce qui a conduit à son interpellation musclée.

Publicité

Transporté à l’hôpital pour une suspicion de surdose, il a ensuite été présenté devant la justice. Le parquet a retenu quatre chefs d’accusation, dont trois pour violences sur policiers et un pour résistance à agent. L’artiste a plaidé non coupable. Sa libération a été accordée sous caution fixée à 75 000 dollars, assortie de l’obligation de participer à des réunions d’accompagnement liées aux addictions.

Cette affaire pourrait avoir des conséquences sur ses prochains projets. Plusieurs médias spécialisés rappellent que les artistes dans des situations similaires ont vu leur carrière affectée, ce qui incite les observateurs à surveiller de près les suites judiciaires de ce dossier.

Un succès éclatant suivi de turbulences personnelles

Avant cette controverse, Lil Nas X s’était imposé en 2019 avec le titre « Old Town Road », qui avait dominé les classements mondiaux pendant plusieurs semaines. Ce mélange inédit de rap et de country lui a valu une célébrité immédiate et plusieurs distinctions. Son audace artistique et ses performances scéniques ont renforcé son image de figure atypique dans l’industrie musicale.

Toutefois, cette ascension rapide s’est accompagnée de polémiques régulières et d’une forte exposition médiatique. Son père a récemment exprimé son soutien en affirmant que son fils avait besoin « d’aide, pas de condamnation ». De nombreux fans, inquiets, évoquent la nécessité pour l’artiste d’un suivi médical durable. Le prochain passage de Lil Nas X devant la justice américaine est attendu dans les prochaines semaines.