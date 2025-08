Législatives 2026 au Bénin : Le seuil des 20 % continue de diviser la classe politique

À l’approche des élections législatives de 2026, une disposition du nouveau code électoral continue de cristalliser les craintes et les débats : la règle des 20% des suffrages valablement exprimés dans chaque circonscription pour participer au partage des sièges. Face aux inquiétudes de l’opposition et des observateurs, le président Patrice Talon a levé le voile sur sa vision de la solution en cas d’impasse, lors de sa récente rencontre avec la jeunesse béninoise. Une proposition qui soulève de nouvelles interrogations et qui ne rencontre pas le consentement du principal parti d’opposition. L’opposition pose une question avec insistance : que se passera-t-il si aucun des partis en lice n’atteint le seuil minimal de 20% ? L’opposition, notamment par la voix de Guy Mitokpè, secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates, redoute un scénario de blocage institutionnel qui pourrait conduire à un parlement monocolore, ou pire. Pour le Président Talon, la situation est tout autre. Il défend la réforme électorale comme un moyen de « forcer les Béninois à travailler ensemble ». « Je veux laisser un héritage différent », a-t-il martelé. « Je veux vous forcer à travailler ensemble. Vous voulez faire la politique? Travaillez ensemble. C’est tout ». Selon lui, cette disposition est un garde-fou qui oblige les partis à s’unir, à former des coalitions pour survivre. Il a même affirmé que la survie de grands partis comme l’UPR, le BR et Les Démocrates dépend de ce code. « Si on touche à ça, les partis vont exploser », a-t-il prévenu, « vous vous divisez, vous êtes morts ». Toutefois, la solution qu’il propose pour surmonter le seuil des 20% est jugée « dure ». La loi prévoit en effet que les partis n’atteignant pas individuellement les 20% peuvent s’unir dans une coalition parlementaire déposée au préalable à la CENA. Si l’ensemble des partis de la coalition atteint un seuil de 10% au niveau national, alors le calcul des 20% peut se faire en additionnant leurs suffrages.

La Cour constitutionnelle, une solution de dernier ressort pour quel impact ?

C’est sur le scénario d’une impasse totale, c’est-à-dire si aucune coalition n’atteint le seuil, que le président Talon a apporté une réponse inédite. Selon lui, « l’impasse est impossible ». Sa solution est le recours à la Cour constitutionnelle, en tant que « juge du contentieux électoral ». La Cour, dans ce cas de figure non prévu par la loi, aurait la mission de « statuer et retirer les critères qui bloquent » afin de permettre la distribution des sièges et la mise en place du nouveau parlement. « Aucune loi ne peut tout prévoir », a-t-il argumenté, « tant que ce sont les lois votées par les hommes. Quelque chose peut arriver un jour qu’on n’a pas prévu. Et quand c’est le cas, il y a des instances qui peuvent décider pour dire que ce qui est arrivé n’était pas prévu, on décide de ce qu’il faut faire et ça devient jurisprudentiel ». Cette proposition, bien qu’elle se veuille rassurante, ne fait qu’alimenter le débat. Pour certains, elle confère un pouvoir d’arbitrage quasi législatif à la Cour constitutionnelle, un pouvoir qui n’est pas explicitement prévu par la loi. D’autres craignent que cela ne politise davantage la justice constitutionnelle, en la plaçant au cœur de la distribution des sièges, un rôle qui devrait revenir aux urnes. L’idée de forcer les partis à s’allier est une chose, mais la question de savoir ce qui se passera réellement si le scénario du « tout ou rien » se réalise, reste une source d’incertitude majeure.

