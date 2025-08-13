Leonardo DiCaprio révèle le plus grand regret de sa carrière

Leornado Di Caprio (Getty Images)

Dans une interview publiée le 13 août 2025 par Esquire, l’acteur américain Leonardo DiCaprio a révélé ses regrets de ne pas avoir interprété le personnage principal dans un film emblématique des années 1990, tout en évoquant sa collaboration attendue avec le réalisateur Paul Thomas Anderson. Cette discussion met en lumière les choix clés de sa carrière et la genèse de leur prochain projet commun.

Une opportunité manquée dans les années 1990

À la fin des années 1990, DiCaprio était engagé sur le tournage de Titanic, ce qui l’a empêché de rejoindre le casting de Boogie Nights. Il qualifie ce long-métrage de « film profond de ma génération » et exprime son admiration pour la performance de Mark Wahlberg, qu’il avait recommandé pour le rôle principal après leur travail sur The Basketball Diaries.

Des années d’attente pour collaborer avec Anderson

Depuis près de vingt ans, DiCaprio cherche à collaborer avec Paul Thomas Anderson. Leur projet à venir, One Battle After Another, a constitué l’occasion idéale pour concrétiser cette collaboration. Les deux artistes ont discuté des thèmes et de la direction artistique, alliant l’expérience passée de l’acteur à la vision du réalisateur.

Réflexions sur des personnages marquants

L’acteur avoue qu’il aurait aimé explorer les rôles de Rollergirl et Amber Waves, soulignant l’impact de ces personnages sur le cinéma indépendant américain. Ce recul montre comment certains choix professionnels peuvent façonner durablement la trajectoire d’un comédien et la perception critique d’un film.

Contexte et portée culturelle

Boogie Nights, sorti en 1997, retrace l’évolution de l’industrie pornographique aux États-Unis dans les années 1970 et 1980. Salué pour sa mise en scène et sa narration, le film reste une référence du cinéma indépendant et continue d’influencer les nouvelles générations d’acteurs et de cinéastes.

Une collaboration attendue pour le futur

Le tournage de One Battle After Another est prévu prochainement aux États-Unis, marquant un nouveau chapitre pour DiCaprio et Anderson. Ce projet devrait attirer l’attention sur leur partenariat artistique et sur les choix de carrière qui ont conduit à cette rencontre.

La sortie du film et le calendrier complet de production seront annoncés par les équipes du réalisateur dans les prochains mois.