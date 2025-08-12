Les destinations phares à explorer en 2025 (Forbes)

Chaque année, le tourisme mondial se redessine au rythme des découvertes, des tendances culturelles et des aspirations des voyageurs. Pour 2025, la plateforme de voyage KAYAK, sollicitée par Forbes, a dressé une sélection des pays qui se distinguent par leur richesse culturelle, leurs paysages et leurs expériences uniques. Ce classement s’appuie sur le rapport Travel Check-in, qui analyse données de recherche, avis d’experts et attraits saisonniers.

1- Zimbabwe : nature grandiose et héritage historique

Au cœur de l’Afrique australe, le Zimbabwe séduit par la diversité de ses paysages et la profondeur de son histoire. Les majestueuses chutes Victoria, inscrites au patrimoine mondial, offrent un spectacle impressionnant où le fleuve Zambèze se jette dans des gorges vertigineuses. Plus à l’est, les Eastern Highlands invitent à la randonnée au milieu de collines verdoyantes et de forêts brumeuses. L’ancienne cité du Grand Zimbabwe, vestige d’un empire médiéval, témoigne de l’ingéniosité architecturale de la région.

2- Lituanie : charme discret et traditions préservées

Dans les pays baltes, la Lituanie combine paysages naturels et empreinte historique. Ses forêts profondes et ses lacs isolés contrastent avec ses villages aux ruelles pavées et aux églises séculaires. Les croix sculptées et les symboles religieux disséminés dans la campagne illustrent un patrimoine spirituel et artistique toujours vivant. L’été y est particulièrement propice aux découvertes, avec une lumière douce qui sublime les plaines et les côtes.

3- Sri Lanka : entre jungle et héritages millénaires

Situé au sud de l’Inde, le Sri Lanka offre une mosaïque de décors allant des plages bordées de cocotiers aux montagnes couvertes de plantations de thé. La forteresse de Sigiriya, perchée sur un rocher monumental, domine les environs et révèle des fresques anciennes remarquablement conservées. Le pays attire aussi les amateurs de nature, grâce à ses parcs nationaux abritant éléphants, léopards et oiseaux rares.

4- Corée du Sud : modernité et traditions en harmonie

La Corée du Sud séduit par l’équilibre qu’elle maintient entre innovation technologique et préservation culturelle. Les randonneurs apprécient ses sentiers de montagne bordés de pins et ponctués de temples bouddhistes. À Séoul, les gratte-ciel et les avenues animées coexistent avec des quartiers traditionnels hanok, offrant un contraste saisissant pour les visiteurs.

5- Argentine : diversité extrême du nord au sud

En Amérique du Sud, l’Argentine dévoile un territoire aux contrastes marqués. Des plaines arides de la pampa aux glaciers de Patagonie, le pays offre un éventail de panoramas impressionnants. Sa capitale, Buenos Aires, reste le cœur culturel, où tango, littérature et gastronomie se mêlent dans une atmosphère unique.