Les États-Unis et la Russie : vers un compromis sur le Donbass ?

Selon une source diplomatique citée samedi, le président russe Vladimir Poutine aurait demandé que l’Ukraine renonce au Donbass, une région de l’est du pays. Le président américain Donald Trump se montrerait ouvert à cette proposition, qui inclut aussi un gel des combats dans d’autres zones.

Une proposition axée sur le contrôle territorial

La demande formulée par Moscou viserait à obtenir la reconnaissance d’un contrôle complet sur les régions de Donetsk et de Lougansk. Ces territoires, situés dans l’est de l’Ukraine, sont au cœur du conflit depuis 2014 et constituent l’épicentre de la guerre en Ukraine.

La même source a indiqué que Washington étudierait favorablement cette option, avec pour objectif d’avancer vers une réduction des combats. L’accord, s’il venait à se concrétiser, figerait par ailleurs la ligne de front dans deux autres régions actuellement disputées entre les forces russes et ukrainiennes. Ce scénario pourrait être intégré aux discussions internationales en cours, qui cherchent depuis plusieurs mois une issue diplomatique au conflit.

Les implications d’un gel du front

Un tel compromis soulève des interrogations sur la viabilité d’une paix durable. Le Donbass est déjà partiellement contrôlé par la Russie depuis près de dix ans, et son annexion formelle a été déclarée par Moscou en 2022, bien que non reconnue par la majorité des pays.

Pour l’Ukraine, céder ces territoires reviendrait à modifier ses frontières sous pression militaire, un précédent qui pourrait peser sur les futures négociations. De leur côté, les États-Unis pourraient être perçus comme des médiateurs prêts à faciliter un compromis territorial, dans la lignée des garanties de sécurité déjà évoquées par Washington. Cette perspective pourrait être rapprochée d’autres initiatives diplomatiques en cours, où des alliés européens expriment leurs propres réserves. La possibilité d’un accord reste conditionnée aux discussions bilatérales et à l’acceptation de Kyïv, qui a jusqu’ici affirmé refuser toute concession territoriale.