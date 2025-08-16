Comment Bill Gates, Elon Musk et Jack Ma investissent dans l’éducation pour former les nouvelles élites

Bill Gates. Photo CBC

Trois figures majeures de l’économie mondiale, Bill Gates, Elon Musk et Jack Ma, ont multiplié les initiatives éducatives avec la création de centres de formation aux États-Unis et en Asie. Ces établissements visent à préparer une nouvelle génération de cadres et d’entrepreneurs dans les domaines stratégiques du numérique, de l’intelligence artificielle et du commerce en ligne.

Des écoles conçues pour répondre aux besoins stratégiques

Aux États-Unis, la fondation de Bill Gates a financé le Gates Institute for Digital Skills, un centre spécialisé dans l’apprentissage des métiers liés aux données, à la cybersécurité et à la programmation. Le projet vise à renforcer la compétitivité des jeunes Américains sur un marché du travail où la maîtrise du numérique devient indispensable.

Publicité

De son côté, Elon Musk a inauguré l’AstroTech Academy, une école tournée vers l’ingénierie spatiale, l’intelligence artificielle et la robotique. Ce choix reflète l’ambition de ses entreprises de disposer d’une main-d’œuvre hautement qualifiée dans des secteurs appelés à structurer l’avenir industriel et scientifique. Les formations proposées se veulent sélectives et adaptées aux besoins directs des projets menés par SpaceX et Tesla.

En Chine, Jack Ma a relancé la Hupan School of Entrepreneurship, créée initialement en 2015 à Hangzhou. L’établissement s’adresse à de jeunes dirigeants désireux de développer des entreprises dans le commerce électronique et la finance numérique. Le programme combine accompagnement pratique, mentorat et réseau professionnel, contribuant à l’émergence de nouvelles élites entrepreneuriales en Asie.

Une stratégie d’influence par la formation des élites

L’investissement de ces milliardaires dans l’éducation ne se limite pas à un geste philanthropique. Ces écoles traduisent une volonté de préparer des élites capables d’accompagner les transformations économiques et technologiques en cours. En finançant ces structures, les fondateurs renforcent leur influence sur la manière dont se forment les futurs décideurs économiques et technologiques.

Les partenariats envisagés avec des universités, l’intégration de programmes de recherche appliquée et la création de réseaux d’anciens élèves devraient accroître l’impact de ces initiatives. Plusieurs observateurs soulignent déjà que ces projets pourraient devenir des pépinières stratégiques, où se forgeront les dirigeants de demain. Ces initiatives confirment que l’éducation devient un levier d’influence majeur pour les grandes fortunes mondiales, soucieuses de contribuer à la formation des nouvelles élites économiques et technologiques.