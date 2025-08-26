L’Iran annonce avoir neutralisé un groupe armé lié à Israël

Les forces de sécurité iraniennes ont affirmé avoir tué six hommes armés lors d’une opération dans la province frontalière du Sistan-Balouchistan. Selon Téhéran, ces individus, présentés comme liés à Israël, projetaient une attaque contre une installation stratégique.

Une opération menée dans une zone frontalière sensible

L’Iran a indiqué que ses forces spéciales avaient conduit un raid dans l’est du pays, au Sistan-Balouchistan, une région voisine du Pakistan et de l’Afghanistan régulièrement secouée par des violences. L’opération aurait abouti à la mort de six militants et à l’arrestation de deux autres personnes.

D’après l’agence officielle IRNA, le groupe visé était qualifié de « terroriste » et décrit comme ayant des liens avec Israël. Les autorités affirment avoir saisi des documents présentés comme des preuves de la nature « sioniste » de cette cellule, qui aurait planifié une action contre une installation « vitale » de l’est du pays.

Le ministère du Renseignement a précisé que l’« équipe opérationnelle principale » était composée de sept ressortissants non iraniens. La nationalité de ces hommes n’a toutefois pas été révélée. Deux agents du renseignement et un policier ont été blessés au cours de l’intervention.

Contexte régional et enjeux sécuritaires

Parallèlement à cette opération, les tensions régionales restent marquées par l’ombre portée de la guerre des Douze jours de juin 2025, qui a opposé directement Israël et l’Iran. Ce conflit bref mais intense avait vu l’État hébreu cibler plusieurs installations nucléaires iraniennes, tandis que Téhéran avait riposté par le lancement de centaines de missiles et de drones contre des infrastructures israéliennes. Le cessez-le-feu, obtenu sous médiation américaine, n’a pas effacé les séquelles politiques et sécuritaires de l’affrontement, qui a fait plus d’un millier de morts côté iranien et des dizaines de victimes en Israël. Depuis, chaque incident dans les provinces frontalières, comme le Sistan-Balouchistan, est analysé à l’aune de cette confrontation, car il illustre la fragilité de la sécurité intérieure iranienne et la persistance d’un climat de rivalité régionale entretenu par des acteurs extérieurs.