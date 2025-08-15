L’Ukraine en alerte avant le sommet Trump-Poutine en Alaska

Volodymyr Zelensky (AP Photo)

À la veille de la rencontre prévue ce 15 août à Anchorage entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, l’entourage du président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime ses craintes. Les discussions porteront sur la guerre en Ukraine, la coopération économique et la sécurité stratégique mondiale, rapportent TASS et Reuters.

Un sommet sous tension diplomatique

La réunion entre les États-Unis et la Russie à Anchorage réunit les deux chefs d’État, accompagnés de leurs ministres, sans tête-à-tête prévu. Cette configuration n’empêche pas l’importance stratégique de l’entretien, qui devrait porter sur le règlement du conflit ukrainien, les perspectives économiques bilatérales et des questions de sécurité globale.

Publicité

Le président américain a indiqué vouloir obtenir un cessez-le-feu rapide en Ukraine, précisant qu’un échec en ce sens serait décevant, selon Reuters. De son côté, le Kremlin, par la voix du conseiller Iouri Ouchakov, a confirmé à TASS que la sécurité internationale figurerait au programme, un sujet jugé essentiel « pour le monde entier ».

En amont, des responsables à Kiev, cités par le Financial Times, ont exprimé leurs inquiétudes, craignant que leur pays ne soit tenu à l’écart des discussions pouvant pourtant avoir un impact direct sur son avenir.

L’Ukraine craint une mise à l’écart

Selon un haut fonctionnaire ukrainien, la position du président américain reste ambiguë : il dit vouloir la paix mais ne semble pas prêt, selon cette source, à adopter les mesures jugées nécessaires par Kiev. Cette perception intervient dans un contexte où la guerre en Ukraine dure depuis plus de deux ans, et où plusieurs médiations internationales ont échoué à instaurer un cessez-le-feu durable.

Ce sommet intervient alors que les relations entre Washington et Moscou restent tendues, tout en laissant place à des canaux de dialogue sur des enjeux globaux. Pour l’Ukraine, l’issue des discussions pourrait influencer directement le terrain militaire, mais aussi les équilibres diplomatiques.

Publicité

Les résultats de cette rencontre en Alaska seront scrutés de près par les chancelleries et pourraient marquer une étape importante dans l’évolution du dossier ukrainien.