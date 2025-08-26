L’usine américaine Flex bombardée par la Russie : que s’est-il passé à Mukachevo ?

Sergueï Lavrov - Affaires étrangères (Photo /TASS/Getty)

Une attaque aérienne russe a endommagé l’usine américaine Flex à Mukachevo, dans l’ouest de l’Ukraine, lors d’un bombardement massif le 21 août. L’incident soulève des interrogations sur les motivations de Moscou, alors que l’installation est décrite comme civile.

Une frappe qui suscite des interrogations

L’usine de Flex Ltd., société américaine spécialisée dans la fabrication de biens de consommation, a été lourdement touchée à Mukachevo, dans la région de Zakarpattia. Selon les autorités locales, entre 15 et 20 personnes ont été blessées lors de l’attaque. L’évacuation rapide des employés a toutefois permis d’éviter des pertes humaines.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a souligné que ce site industriel n’avait aucun lien militaire et qu’il s’agissait d’un investissement étranger destiné au marché civil. L’usine produisait notamment des pièces plastiques pour l’électronique et de petits équipements ménagers. Cette caractéristique a renforcé les interrogations sur la raison d’un tel ciblage.

Contexte diplomatique et réactions officielles

Pour comprendre la portée de cet événement, il faut rappeler que la guerre en Ukraine dure depuis février 2022 et s’est progressivement étendue vers des zones jusque-là épargnées, comme l’ouest du pays. L’attaque du 21 août, impliquant plus de 570 drones et 40 missiles, a été l’une des plus massives de ces derniers mois. Elle survient quelques jours seulement après une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, suivie d’un entretien entre le président américain et Zelenskyy à Washington.

Certains responsables ukrainiens estiment que la frappe visait à adresser un message politique aux États-Unis en s’attaquant à un investissement américain. De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères Sergey Lavrov a déclaré ne pas avoir connaissance de cette opération, affirmant que son pays ne frappait pas d’objectifs civils. Cette dénégation a suscité de vives réactions en Ukraine et chez ses partenaires occidentaux.

Alors que les discussions diplomatiques restent fragiles, la frappe sur l’usine Flex illustre les tensions persistantes et les incertitudes entourant les perspectives de règlement du conflit.