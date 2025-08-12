Mali : Choguel Maïga placé en garde à vue dans une enquête pour détournement présumé

Choguel Maïga (Photo DR)

Le mardi 12 août 2025, l’ancien Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga a été placé en garde à vue après avoir été entendu par le Pôle national économique et financier. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de détournement de deniers publics, un dossier qui pourrait avoir des répercussions politiques importantes à Bamako.

Plusieurs anciens collaborateurs également visés

Selon des sources judiciaires, l’affaire concerne aussi d’anciens membres de l’équipe dirigeante de la primature. L’ancien directeur de cabinet de Choguel Maïga, ainsi que trois ex-directeurs administratifs et financiers, sont impliqués dans la procédure. Les investigations portent sur la gestion de fonds publics durant la période où l’ex-chef du gouvernement était en fonction.

Publicité

Un contexte politique marqué par des tensions avec la junte

Cette affaire survient moins d’un an après la révocation de Choguel Maïga, en novembre 2024, à la suite de prises de position critiques vis-à-vis de la junte dirigée par le général Assimi Goïta. Le Bureau du Vérificateur général avait, en juillet dernier, mis en lumière des anomalies financières susceptibles d’alimenter les soupçons actuels.

Depuis son départ, l’ancien Premier ministre est resté une figure influente, n’hésitant pas à s’exprimer sur la conduite de la transition et le calendrier électoral.