Mali : l’ex-premier ministre Moussa Mara placé sous mandat de dépôt

Au Mali, l’ancien premier ministre, Moussa Mara, fait désormais l’objet d’une procédure judiciaire. Il a été placé sous mandat de dépôt, selon plusieurs médias, dont Jeune Afrique. La décision émane du procureur du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité.

Les faits remontent à un message posté sur les réseaux sociaux, dans lequel l’ex-Premier ministre exprimait publiquement son soutien à des personnes incarcérées, qu’il qualifie de « détenus d’opinion ». Dans cette publication datée du 4 juillet, Moussa Mara déclarait notamment ceci : « Aussi longtemps que dure la nuit, le soleil finira évidement par apparaître ! Et nous nous battrons par tous les moyens pour que cela arrive, et le plus tôt possible ! »

D’après les éléments relayés par Jeune Afrique, la justice estime que ce message soulève des questions sur sa conformité avec les lois en vigueur, notamment dans un contexte où les publications numériques sont de plus en plus scrutées.

Moussa Mara, qui a dirigé le gouvernement malien entre 2014 et 2015, reste une figure politique active dans le pays. Il s’était rendu récemment auprès de certains détenus, qu’il a évoqués dans sa déclaration.

Cette affaire intervient alors que le Mali renforce depuis plusieurs mois sa législation autour de la cybersécurité et de la régulation des contenus numériques. Les autorités ont à plusieurs reprises insisté sur la nécessité de préserver la stabilité du pays face à ce qu’elles considèrent comme des menaces liées à la désinformation ou à la manipulation en ligne.

Jusqu’ici, aucune déclaration officielle n’a été faite par la défense de l’ancien Premier ministre. L’évolution du dossier sera suivie de près, tant pour ses implications juridiques que pour ses répercussions sur le climat politique national.