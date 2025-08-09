Nationalisation de la SML : Niamey prend le contrôle stratégique de ses mines d’or

Photo DR

Niamey a annoncé le 8 août la nationalisation de la Société des mines du Liptako (SML), marquant une nouvelle étape dans sa politique de souveraineté économique sur ses ressources naturelles. Cette décision, prise par ordonnance du général Abdourahamane Tiani, concerne une entreprise disposant de deux permis d’exploitation aurifère : Samira Libiri et Boulondjounga, situés dans l’ouest du pays.

Un contexte de reprise en main des ressources minières

Le Niger, membre de l’Alliance des États du Sahel, poursuit une stratégie visant à renforcer son contrôle sur les secteurs stratégiques, notamment l’or et l’uranium. Depuis plusieurs mois, les autorités multiplient les mesures destinées à réduire la dépendance économique vis-à-vis d’opérateurs étrangers et à maximiser les retombées locales. Cette nationalisation s’inscrit dans une tendance observée dans plusieurs pays africains cherchant à renégocier ou rompre certains contrats miniers jugés défavorables.

Suspension des exportations de pierres et météorites

Parallèlement, Niamey a décidé de suspendre l’exportation de plusieurs substances minières, parmi lesquelles les pierres précieuses, semi-précieuses et les météorites. Des dérogations pourront toutefois être accordées au cas par cas, sur demande. Cette mesure vise à encadrer la filière, à mieux contrôler la chaîne d’approvisionnement et à limiter les flux non maîtrisés vers l’étranger.

Une décision aux implications économiques et régionales

La SML, créée initialement en partenariat avec des investisseurs étrangers, a longtemps été un acteur clé dans l’exploitation aurifère nigérienne. Son transfert complet sous contrôle national pourrait modifier la dynamique du marché local de l’or, tant sur le plan des exportations que des recettes fiscales. À l’échelle régionale, cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large où les États sahéliens cherchent à reprendre la main sur des ressources considérées comme stratégiques face aux enjeux économiques, sécuritaires et géopolitiques.

Ce virage politique pourrait influencer les négociations futures avec d’autres sociétés minières opérant dans le pays et contribuer à redessiner le paysage minier ouest-africain.