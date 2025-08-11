Nucléaire en France : une menace silencieuse signalée par EDF

Les centrales nucléaires en France sont confrontées à divers défis environnementaux, notamment ceux liés aux vagues de chaleur estivales. EDF a mis en place un plan « grand chaud » dans le cadre du programme grand carénage, une vaste initiative de révision visant à prolonger la durée de vie des installations.

Cette modernisation comprend l’installation de groupes de refroidissement, de ventilateurs renforcés et d’équipements résistants aux températures élevées. Cependant, d’autres contraintes naturelles se manifestent, comme en témoigne l’incident survenu à Gravelines.

Chronologie d’un arrêt en cascade

Mais ce qu’il vient de se dérouler du côté de Gravelines est bien différent. Un phénomène marin exceptionnel a temporairement paralysé la plus grande centrale nucléaire d’Europe occidentale. Une invasion massive de méduses dans les circuits de refroidissement a provoqué l’arrêt automatique de quatre réacteurs.

L’incident s’est déroulé entre dimanche soir et lundi matin. Les unités 2, 3 et 4 ont cessé leur activité successivement entre 23 heures et minuit, leurs systèmes de sécurité réagissant à l’obstruction des prises d’eau de mer. Le réacteur 6 a suivi le même processus vers 6h20, complétant l’arrêt total du site, puisque les unités 1 et 5 étaient déjà indisponibles pour maintenance programmée.

Face aux questionnements et aux craintes légitimes que certaines personnes pourraient avoir, notamment les proches habitants, EDF a très vite tenu à confirmer qu’il n’y a eu aucun risque pour la sûreté nucléaire, le personnel et l’environnement, les protocoles automatiques ayant fonctionné conformément aux procédures. Un soulagement pour les autorités, également, qui auraient pu être vivement critiquées face à d’éventuels déboires.

Vers une adaptation renforcée aux contraintes naturelles

Cette installation située à Gravelines est destinée à muer. En effet, celle-ci accueillera deux nouveaux réacteurs EPR2 de nouvelle génération dans les années à venir (d’ici à 2040) portant la puissance unitaire à 1600 mégawatts à condition de prendre en compte l’ensemble des évolutions technologiques et naturelles, notamment liées au réchauffement climatique.