Nucléaire : un incident majeur reconnu dans une base en Ecosse

Photo DR

La Défense britannique a confirmé qu’un incident nucléaire classé en catégorie A a eu lieu à la base navale de Faslane, en Écosse, entre janvier et avril 2025. La révélation rapportée par Opex360.com relance le débat sur la sécurité des installations abritant les sous-marins nucléaires de la Royal Navy et sur la transparence des autorités face aux risques environnementaux.

Des documents déclassifiés qui changent la donne

La réponse de Maria Eagle, ministre chargée des acquisitions militaires, à une question parlementaire du député Dave Doogan était restée discrète jusqu’à ce que de récentes enquêtes médiatiques lui redonnent un écho particulier. La responsable a reconnu un incident nucléaire de catégorie A à Faslane, ainsi que plusieurs autres de gravité moindre dans cette base et au dépôt de Coulport voisin.

Les catégories définies par le ministère de la Défense britannique indiquent qu’un événement de type A correspond à un risque « réel ou élevé » de rejet radioactif dans l’environnement. Des cas similaires avaient déjà été signalés en 2006, 2007 et 2023. Ces révélations font suite à la publication par The Guardian et le collectif The Ferret d’enquêtes basées sur des documents obtenus après une longue bataille juridique auprès du commissaire écossais à l’information. Ces archives détaillent notamment une fuite de tritium en 2019 et deux nouveaux incidents en 2021. Un futur lien pourra être ajouté pour approfondir la chronologie de ces événements.

Une infrastructure vieillissante pointée du doigt

Les rapports de l’Agence écossaise de protection de l’environnement (SEPA) soulignent que la moitié des 1 500 conduites d’eau du dépôt de Coulport a dépassé sa durée de vie prévue, mettant en lumière des « lacunes dans la maintenance ». Malgré l’annonce en 2020 de 23 mesures correctives par la Royal Navy, des fuites ont continué de se produire.

La gestion de ces installations reste encadrée par des règles strictes de sécurité nucléaire au Royaume-Uni, mais la multiplication d’incidents amène certains observateurs à s’interroger sur la résilience de ces infrastructures stratégiques. Un lien pourra être inséré ici pour renvoyer vers les normes britanniques de sûreté nucléaire.

Selon les données communiquées au Parlement, la période allant du 1er janvier au 22 avril 2025 a vu, outre l’incident de catégorie A, deux événements de catégorie B et plusieurs incidents classés C et D. À Coulport, quatre incidents de catégorie C et neuf de catégorie D ont également été recensés.