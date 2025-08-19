Or en Ouganda : la mine Wagagai ouvre la voie à une production industrielle historique

Des lingots et minerais d'or

L’Ouganda franchit un cap majeur dans le secteur minier avec l’inauguration de la mine Wagagai, un projet évalué à 250 millions $. Selon l’Agence Ecofin, cette opération est conduite par Wagagai Mining, filiale du groupe chinois China Liaoning Hongda, et représente la première exploitation industrielle de l’or dans le pays.

Jusqu’ici, l’extraction de l’or en Ouganda reposait essentiellement sur des méthodes artisanales. La mise en service de la mine Wagagai introduit des standards industriels, promettant d’améliorer la productivité et de structurer un marché longtemps fragmenté. Ce développement pourrait également ouvrir la voie à l’exportation organisée et à la création d’emplois qualifiés dans la région.

Si les revenus exacts générés par cette nouvelle exploitation restent à préciser, le contexte actuel du marché de l’or, orienté à la hausse, offre un potentiel de rentabilité significatif. Pour le gouvernement, ce projet s’inscrit dans une logique de diversification économique et de renforcement des capacités locales dans un secteur jusqu’ici largement artisanal.

Le président Yoweri Museveni a salué cette réalisation sur son compte X, soulignant son importance pour le développement industriel et la croissance économique du pays. L’inauguration de Wagagai constitue ainsi un signal fort pour les investisseurs étrangers et une étape clé vers une industrie minière plus moderne et compétitive en Ouganda.