Ouganda : vers une 7ème candidature de Yoweri Museveni ?

Yoweri Museveni (Photo SUMY SADRUNI/AFP/Getty Image)

Le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, est au centre de l’actualité politique après que son parti, le Mouvement de résistance nationale (NRM), a entamé les démarches pour le présenter à l’élection présidentielle de 2026. Âgé de 80 ans, le chef de l’État n’a pas pris la parole publiquement sur sa candidature, mais les signaux politiques confirment la volonté de ses partisans de le voir briguer un 7ème mandat. Cette perspective relance le débat sur la longévité au pouvoir et l’évolution du cadre constitutionnel en Ouganda.

Des réformes constitutionnelles déterminantes

L’ascension de Museveni remonte à 1986, après la chute du régime de Milton Obote et la victoire militaire de sa rébellion. Cette arrivée marquait la fin d’une période de guerre civile et le début d’un nouveau cycle politique. Depuis, plusieurs révisions constitutionnelles ont permis le prolongement de ses mandats : la suppression de la limite de deux mandats en 2005, puis la levée de l’âge maximal de 75 ans en 2017. Ces modifications ouvrent désormais la voie à une présence prolongée du président dans l’arène politique, sans contrainte légale sur la durée de ses fonctions.

Publicité

Une opposition fragilisée mais toujours active

Les opposants, à l’image de Bobi Wine, dénoncent régulièrement un climat défavorable à une compétition électorale équilibrée. Les critiques portent sur des pressions policières, l’utilisation de tribunaux militaires pour juger des civils et un contrôle accru des rassemblements publics. Malgré ces obstacles, l’opposition tente de mobiliser en vue du scrutin de 2026, considérant cette échéance comme cruciale pour l’avenir du pays.

À ce stade, aucune déclaration directe de Museveni n’est venue confirmer ses intentions, mais les préparatifs engagés par son parti indiquent clairement la direction prise. Le scrutin prévu en janvier 2026 devrait donc cristalliser l’attention, entre partisans de la continuité et défenseurs d’une alternance politique.