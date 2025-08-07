Poutine – Trump : le Kremlin annonce une rencontre dans les prochains jours

Photo : Sputnik/Kremlin via REUTERS

À l’heure où la guerre en Ukraine continue de peser lourdement sur les équilibres internationaux, Donald Trump et Vladimir Poutine pourraient se retrouver très prochainement autour d’une même table. Les deux puissances, malgré des différends majeurs, entament des démarches en vue d’un sommet bilatéral qui, selon le Kremlin, pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine.

Une dynamique amorcée par Washington

C’est Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique de la présidence russe, qui a confirmé l’intensification des discussions avec les États-Unis. Il affirme qu’un accord de principe a été trouvé à l’initiative de la partie américaine pour organiser une rencontre « dans les prochains jours ». Les deux camps seraient en train de finaliser les paramètres logistiques, notamment le lieu, qui aurait déjà été arrêté « en principe » sans être révélé publiquement.

Cette annonce fait suite à des propos tenus récemment par le président Trump, qui avait évoqué une rencontre avec son homologue russe « très bientôt ». La perspective d’un face-à-face entre les deux dirigeants relance les spéculations sur la ligne diplomatique adoptée par Washington, dans un contexte où la guerre en Ukraine reste l’un des enjeux centraux des relations internationales.

La guerre en Ukraine au cœur des discussions

Selon plusieurs sources proches du dossier, la rencontre devrait être principalement consacrée à la recherche de solutions pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. L’offensive militaire lancée par la Russie en février 2022 a entraîné un isolement diplomatique de Moscou, des sanctions économiques massives et un soutien militaire accru de l’Occident à Kyiv.

En s’engageant dans cette voie, Donald Trump semble vouloir s’approprier le dossier ukrainien, en explorant les options d’un règlement politique du conflit. Un pari délicat, tant les positions des deux camps restent éloignées sur le plan territorial, stratégique et sécuritaire. Mais pour le Kremlin, la relance du dialogue bilatéral avec les États-Unis pourrait offrir une fenêtre pour faire entendre sa position sur l’issue de la guerre, alors que les combats s’enlisent sur le terrain.

Une étape vers une possible rencontre tripartite ?

Dans ce climat de tractations, des discussions évoquent déjà l’éventualité d’un élargissement à une rencontre impliquant également le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à une date ultérieure. Si aucun détail officiel n’a été communiqué, cette hypothèse circulerait dans les milieux diplomatiques à Washington et en Europe, où certains voient dans cette initiative une tentative de poser les jalons d’un futur cessez-le-feu.

Même si les attentes restent mesurées, cette prochaine rencontre entre Trump et Poutine intervient à un moment charnière pour les équilibres régionaux et internationaux. Elle pourrait, à terme, redessiner les contours des négociations autour de l’avenir de l’Ukraine et ouvrir un nouveau chapitre dans les relations russo-américaines.