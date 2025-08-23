Vladimir Poutine : quand Trump le remercie pour une photo

Photo : IMAGO/ABACAPRESS

À Washington, lors d’une conférence sur l’organisation de la Coupe du monde 2026, Donald Trump a surpris les journalistes en dévoilant une photo reçue de Vladimir Poutine, prise lors de leur rencontre du 15 août 2025 en Alaska. Ce geste symbolique s’inscrit dans la continuité d’une relation singulière entre les deux dirigeants. Déjà, lors du sommet d’Helsinki en 2018, le président américain avait été critiqué pour son ton jugé conciliant envers son homologue russe, ce qui avait marqué un tournant dans la perception des relations Washington-Moscou.

Une conférence sportive qui bascule vers la diplomatie

Réuni ce 22 août à la Maison-Blanche avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, Donald Trump présentait les grandes lignes de l’organisation de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra en Amérique du Nord. Le président américain a notamment annoncé que le tirage au sort des groupes se déroulerait le 5 décembre 2025 au Kennedy Center, à Washington.

Publicité

Mais la conférence a pris une tournure inattendue lorsqu’il a sorti une photo de lui aux côtés de Vladimir Poutine, prise lors du sommet organisé en Alaska sur la guerre en Ukraine. Envoyée par le président russe, cette image a été qualifiée par Trump de « très belle » et il a indiqué qu’il comptait la signer. Cette séquence a retenu toute l’attention et relancé les débats autour de la proximité affichée entre les deux dirigeants.

Une relation personnelle qui interroge

En affirmant que Vladimir Poutine avait toujours été « respectueux » envers lui et envers les États-Unis, Donald Trump a laissé entendre que le président russe pourrait être invité à assister à certains matchs du Mondial 2026. Il a toutefois précisé que cette possibilité dépendrait de l’évolution de la guerre en Ukraine, évoquant « beaucoup de choses qui vont se passer au cours des deux prochaines semaines ». Ce nouvel épisode vient renforcer l’idée que la stratégie diplomatique de Trump repose autant sur les symboles que sur des décisions concrètes.

Depuis le sommet d’Helsinki en 2018, la relation particulière entre les deux dirigeants continue d’alimenter les discussions à Washington comme à l’international. Certains observateurs estiment que ces signaux envoyés par la Maison-Blanche pourraient influencer indirectement l’organisation du Mondial, notamment en cas de participation de délégations russes. La Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, apparaît désormais comme un rendez-vous où le sport et la diplomatie pourraient se croiser.