Poutine : vaste incendie près d’une de ses résidences ? Ce qu’il en est

Un incendie s’est déclaré ce samedi 30 août sur les hauteurs de Guélendjik, dans la région de Krasnodar, à proximité d’une luxueuse résidence surnommée « le palais de Poutine ». Selon les autorités locales, le feu aurait été déclenché par des débris d’un drone ukrainien abattu dans une zone forestière. L’information a été rapportée par TF1 il y a quelques heures. Cet incident survient dans un contexte marqué par la multiplication des frappes de drones en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine.

Un incendie majeur maîtrisé par plus de 400 pompiers

Les services d’urgence russes précisent que l’incendie s’est propagé dans une zone boisée dominant la mer Noire, mobilisant plus de 400 pompiers et plusieurs hélicoptères bombardiers d’eau. Des images diffusées par le ministère des Situations d’urgence montrent des flammes ravageant la végétation, des sols recouverts de cendres et des moyens aériens déployés en renfort.

La résidence communément appelée « palais de Poutine », attribuée au président russe par l’opposant Alexeï Navalny dans une enquête publiée en 2021, ne semble pas directement menacée. Les autorités russes n’ont d’ailleurs jamais mentionné ce bâtiment dans leurs communiqués officiels.

Une recrudescence des frappes de drones en Russie

Depuis plusieurs mois, des drones ukrainiens mènent des attaques en profondeur sur le territoire russe, visant des infrastructures stratégiques. En juillet 2025, un dépôt pétrolier près de Sotchi avait déjà été touché, provoquant un incendie massif. En mai 2023, deux drones avaient été abattus au-dessus du Kremlin, un épisode qui avait accentué les tensions entre Moscou et Kiev.

Ces événements soulignent l’évolution de la guerre en Ukraine, avec des opérations qui s’étendent désormais à des zones éloignées de la ligne de front. Les défenses anti-drones deviennent un enjeu de sécurité nationale et devraient faire l’objet de nouvelles annonces officielles dans les semaines à venir.