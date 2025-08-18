Présidentielle de 2026 au Bénin: les partis politiques face aux pièges du parrainage

Photo AFP / MARC HOFER

À mesure que le Bénin se rapproche des élections générales de 2026, l’attention se tourne de plus en plus vers le système de parrainage, une mécanique électorale qui, loin de n’être qu’une formalité, recèle de nombreux pièges. Si le parrainage a été introduit pour structurer le paysage politique et donner plus de poids aux partis, il est devenu le nœud de toutes les tractations et le point de toutes les incertitudes. Les partis politiques, qu’ils soient de la majorité présidentielle ou de l’opposition, doivent faire preuve de vigilance pour éviter les écueils d’un système qui met à l’épreuve leur cohésion interne et leur éthique. L’un des premiers pièges, et non des moindres, est de nature purement juridique. Un élu, qu’il soit député ou maire, peut-il se parrainer lui-même ? Le verbe parrainer signifie donner sa caution ou accorder son parrainage à autrui. Or, on ne peut pas se donner une caution à soi-même. Ce point, qui peut paraître anodin, est lourd de conséquences. Pour les élus qui aspirent à la magistrature suprême et qui sont certains d’obtenir la confiance de leur parti, la prudence commanderait de démissionner de leur mandat parlementaire ou de maire. Même si la loi est restée muette sur le sujet, ils laisseraient ainsi leur place à leurs suppléants qui, à leur tour, pourraient les parrainer. Ce geste, bien que radical, permettrait d’éviter toute interprétation ultérieure du Code électoral qui pourrait conduire à l’invalidation de leur candidature et, par ricochet, à celle de leur duo. Ce scénario, qui pourrait survenir une fois la liste provisoire des candidats publiée, mettrait simplement en lumière certaines limites des dispositions en vigueur.

Une réforme aux multiples inconnus

Le système de parrainage, tel qu’il est conçu au Bénin, confère un pouvoir considérable à une minorité d’élus. Contrairement à d’autres démocraties où le parrainage peut émaner d’un grand nombre de citoyens, au Bénin, seuls les députés et les maires sont habilités à parrainer une candidature. Cette concentration du pouvoir affaiblit la base des partis politiques et les militants de terrain au profit d’une élite restreinte. Pour les partis de la majorité présidentielle, qui disposent d’un large groupe d’élus, ce risque est moins pressant en termes de chiffres. Cependant, il n’est pas nul. Un député mécontent pourrait monnayer son parrainage ou simplement refuser de le donner, ce qui pourrait créer des fissures au sein de la majorité. La situation est d’autant plus critique pour les partis d’opposition, notamment Les Démocrates, qui disposent d’un nombre limité de députés. Chacun de leurs élus devient un acteur clé, et les pressions exercées sur eux pourraient être immenses. Le risque de défection, alimenté par des promesses de postes ministériels ou d’autres avantages, est un piège majeur qui pourrait compromettre la capacité de l’opposition à présenter un candidat crédible. (👉 Suivez toute l’actualité béninoise sur notre compte TikTok : @lanouvelletribunebenin ;🔥 « Restez branché à l’actu béninoise sur notre chaîne WhatsApp officielle ! » en cliquant ici : La Nouvelle Tribune sur WhatsApp)

