Prise de Gaza : Pyongyang critique les « gangsters israéliens »

Photo d'illustration: KCNA via REUTERS/File Photo

La Corée du Nord a vivement réagi au projet de Benjamin Netanyahou visant à instaurer un contrôle israélien sur la bande de Gaza. Selon un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, cette initiative « illustre clairement l’intention des gangsters israéliens de s’emparer du territoire de Palestine reconnu par la communauté internationale ».

Une accusation dans un contexte de guerre

Le chef du gouvernement israélien défend ce plan comme « la meilleure façon de mettre fin à la guerre » contre le Hamas, alors que le conflit dans Gaza a déjà provoqué des pertes humaines massives et une crise humanitaire d’ampleur. Pour Pyongyang, au contraire, cette démarche ne ferait qu’« aggraver la crise humanitaire » et compromettre la stabilité au Moyen-Orient.

Une position alignée avec le soutien à la cause palestinienne

La déclaration nord-coréenne s’inscrit dans une longue tradition de soutien politique à la cause palestinienne. Plusieurs capitales ont déjà exprimé leurs réserves sur un contrôle total de Gaza par Israël, craignant que cela ne compromette toute perspective de négociation de paix. Cette prise de position de Pyongyang illustre la dimension internationale que prend le débat sur l’avenir du territoire palestinien.

