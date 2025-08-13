Armement au Maghreb : des drones suicides israéliens qui attirent

Armée marocaine (DR)

Le Maroc poursuit sa stratégie de modernisation militaire en s’intéressant aux technologies de pointe. D’après Hespress, le royaume prépare une commande importante auprès d’Israël pour se doter de drones Harpy et Harop, deux modèles connus pour leur capacité à neutraliser des cibles à longue distance.

Ces appareils, développés par Israel Aerospace Industries, appartiennent à la catégorie des munitions rôdeuses, aussi appelées drones kamikazes. Ils combinent les fonctions de détection et d’attaque, ce qui permet d’atteindre des objectifs stratégiques sans exposer directement les pilotes ou les troupes au sol. Selon les versions, leur portée peut atteindre un millier de kilomètres.

La commande envisagée, estimée à environ 120 millions de dollars, pourrait représenter entre 200 et 300 unités. Les Forces armées royales en avaient déjà introduit un nombre limité en 2022, mais l’expérience acquise et les leçons tirées des récents conflits ont convaincu Rabat d’augmenter significativement ses capacités dans ce domaine.

Pour les observateurs, cet investissement s’inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer l’autonomie stratégique du Maroc. Le pays cherche à s’équiper d’outils capables de dissuader toute menace et de répondre aux évolutions rapides des tactiques militaires dans le monde. Le recours accru aux drones, devenus centraux dans de nombreux théâtres d’opérations, illustre cette adaptation aux réalités contemporaines.

Au-delà de l’aspect militaire, cette initiative confirme aussi la coopération croissante entre le Maroc et Israël dans le domaine de la défense. Un rapprochement qui pourrait encore s’intensifier dans les années à venir à mesure que les besoins du royaume en matière de sécurité évoluent.