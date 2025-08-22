RDC : Joseph Kabila risque désormais la peine de mort

Photo : DR

L’ex-président congolais Joseph Kabila fait face à des démêlés avec la justice. Ce 22 Août à Kinshasa, le ministère public a demandé au tribunal militaire de le condamner à la peine de mort pour « crimes de guerre », « trahison » et « organisation d’un mouvement insurrectionnel », selon Le parisien. Une peine supplémentaire de 15 ans de prison a également été requise pour « complot ».

Un procès par contumace et des accusations lourdes

Joseph Kabila, qui réside à l’étranger depuis plus de deux ans, est jugé par contumace. Le général Lucien René Likulia, représentant du ministère public, a présenté des éléments liant l’ancien président à la complicité avec le groupe armé M23. Cette affaire met en lumière les tensions persistantes entre les autorités congolaises et certains mouvements armés actifs dans l’Est du pays.

Les magistrats du tribunal militaire doivent désormais examiner ces accusations et statuer sur la peine à appliquer. Certains observateurs rappellent que ce type de jugement par contumace est rare pour un ancien chef d’État en Afrique, ce qui confère une portée symbolique forte à cette procédure.

Au-delà des implications judiciaires, cette affaire s’inscrit dans un contexte politique complexe. La RDC continue de faire face à des défis sécuritaires majeurs dans sa région orientale, et ce procès pourrait renforcer la volonté du gouvernement de marquer sa fermeté face aux groupes armés et à leurs éventuels soutiens. Le dossier Kabila illustre également la difficulté d’équilibrer justice et stabilité politique, dans un pays où les cicatrices des conflits armés restent profondes.