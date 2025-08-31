Russie : l’UE envisage une action décisive liée aux avoirs

Kaja Kallas (DR)

À l’issue d’une réunion à Copenhague samedi, la responsable des affaires étrangères de l’Union européenne, Kaja Kallas, a appelé les membres à trouver rapidement des mécanismes concrets pour mobiliser les avoirs russes bloqués depuis 2022. Elle estime que ces sommes doivent être mises à disposition de l’Ukraine, en veillant toutefois à limiter les risques juridiques et financiers. Plusieurs États, dont la Lituanie, suggèrent de transformer ces fonds en avance que Moscou devra un jour rembourser au titre de réparations. Les divergences demeurent entre pays favorables à l’utilisation directe du capital et ceux qui préfèrent se limiter aux revenus générés. Le débat montre l’importance stratégique accordée à l’aide financière pour Kiev.

Une mise en garde accompagnée d’un appel à agir

Depuis la capitale danoise, Kaja Kallas a exhorté ses homologues à ne pas perdre de temps. Selon elle, il est « indispensable d’évaluer toutes les solutions » afin de transformer des actifs aujourd’hui inactifs en soutien réel pour l’Ukraine. La diplomate estonienne a insisté sur un point : les destructions causées par l’offensive russe rendent inimaginable un retour pur et simple de ces fonds à Moscou, sans contrepartie. Son intervention vise à replacer la question au cœur des priorités, alors que l’Ukraine fait face à des besoins croissants.

Parmi les scénarios discutés, la proposition soutenue par la Lituanie occupe une place centrale. Elle consiste à utiliser ces avoirs comme garantie d’un financement immédiat à Kiev, financement qui serait ensuite compensé par des obligations futures de la Russie. Cette piste a l’avantage de rester compatible avec certaines règles internationales tout en répondant à l’urgence. Kallas a souligné que le rôle de l’Union européenne était de trouver ce type de compromis, capable de concilier efficacité et sécurité juridique.

Le débat révèle toutefois des lignes de fracture. Plusieurs États, notamment en Europe de l’Est, plaident pour puiser directement dans les 300 milliards d’euros gelés, considérant que les simples intérêts ne suffisent pas. D’autres mettent en avant le risque de fragiliser l’attractivité financière de l’Union si des avoirs souverains venaient à être utilisés de manière unilatérale. Ainsi, l’appel de Kallas se présente comme une tentative de rapprocher les positions et d’éviter un blocage prolongé.

Son message est clair : l’Union doit agir de manière coordonnée pour démontrer sa capacité à soutenir Kiev au-delà des déclarations. En choisissant ses mots avec prudence, la cheffe de la diplomatie européenne cherche à convaincre à la fois les partisans d’une ligne dure et les tenants de la prudence légale. Sa sortie publique montre une volonté de mettre la pression sur les capitales encore hésitantes.

Un dispositif inédit depuis le début de la guerre en Ukraine

Dès le déclenchement du conflit en février 2022, l’Union européenne et ses alliés occidentaux ont adopté un train de sanctions d’une ampleur inédite. Parmi elles, le blocage d’environ 300 milliards d’euros d’actifs de la Banque centrale russe, déposés dans des banques européennes et nord-américaines. En parallèle, de nombreux biens appartenant à des proches du pouvoir russe – résidences de luxe, yachts, participations industrielles – ont été saisis. Ces mesures visaient à affaiblir la capacité de Moscou à financer son effort militaire et à préparer le terrain pour d’éventuelles compensations futures.

Depuis plus de deux ans, la question revient régulièrement sur la table des dirigeants européens : comment transformer ces sommes en instrument d’aide pour l’Ukraine, sans s’exposer à des recours juridiques ou à une perte de confiance des investisseurs internationaux ? La formule d’un « prêt adossé aux avoirs gelés » apparaît comme l’une des solutions les plus sérieusement étudiées. Elle permettrait de contourner les verrous légaux qui entourent la confiscation pure et simple des biens d’un État souverain.

L’intervention de Kaja Kallas intervient donc dans un moment où les attentes grandissent. L’Ukraine réclame des moyens financiers massifs pour reconstruire ses infrastructures et maintenir le fonctionnement de son économie. Les alliés occidentaux, pour leur part, cherchent à partager ce fardeau, en s’appuyant sur les ressources déjà immobilisées. Plusieurs analystes estiment que l’UE doit prendre l’initiative, faute de quoi la crédibilité de ses sanctions pourrait être affaiblie.

Au-delà de l’urgence ukrainienne, l’enjeu est aussi symbolique. Si l’Union européenne parvient à transformer des avoirs gelés en outil de soutien actif, elle enverra un message de fermeté à Moscou et posera un précédent en matière de sanctions financières internationales. Cette perspective attire l’attention de nombreux pays tiers, qui suivent avec intérêt la manière dont l’Europe équilibre ses impératifs politiques et ses obligations légales.

La déclaration de Kaja Kallas à Copenhague reflète cette tension : agir vite sans fragiliser l’architecture financière mondiale. Le prochain Conseil européen devra décider si les Vingt-Sept se contentent d’utiliser les intérêts générés ou s’ils franchissent l’étape de l’exploitation directe du capital. Ce choix déterminera l’ampleur réelle de la contribution européenne à l’effort ukrainien.