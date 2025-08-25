Russie : Poutine alerte sur la montée du chômage

La Russie traverse une période que l’on pourrait qualifier de complexe. En pleine guerre avec l’Ukraine, le pays subit des pressions économiques majeures qui affectent directement l’emploi et les investissements générateurs de richesse. C’est dans ce contexte que le président Vladimir Poutine a récemment exprimé ses préoccupations concernant la montée du « chômage caché« .

Selon les informations de The Moscow Times et relayé par Business AM, plus de 100 000 travailleurs russes ont été confrontés depuis le début de l’année à une réduction de leur temps de travail ou à des congés non rémunérés. Ce chiffre a presque doublé au cours des sept derniers mois, révélant une tendance inquiétante au sein du marché du travail.

Un phénomène en nette progression

La Fédération des syndicats indépendants de Russie confirme cette situation préoccupante. Elle note une augmentation significative des arriérés de salaire et un nombre record de chômeurs non déclarés. Les retards de paiement ont bondi de 25 % par rapport à l’année précédente, atteignant 1,7 milliard de roubles, soit près de 18 millions d’euros. Parmi les causes identifiées figurent notamment la fragilité du système bancaire et la raréfaction des crédits pour les entreprises, limitant leur capacité à maintenir l’emploi.

Face à cette situation, Vladimir Poutine appelle à une mobilisation nationale. Selon lui, l’État doit coordonner ses efforts pour protéger les travailleurs, soutenir les entreprises et prévenir l’aggravation du chômage caché. La situation met également en lumière la nécessité de réformes structurelles afin de renforcer la résilience de l’économie russe en période de conflit. Cette alerte souligne l’impact indirect de la guerre sur la vie quotidienne des Russes et rappelle que derrière les statistiques officielles se cache une réalité sociale souvent plus complexe.