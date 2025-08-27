Russie : Poutine calme les ardeurs de Zelensky

PHOTO/ALEXANDER NEMENOV/REUTERS

Depuis février 2022, l’Ukraine est enlisée dans une guerre dévastatrice contre la Russie, avec des pertes humaines et matérielles colossales. Malgré les efforts diplomatiques, la recherche d’une issue pacifique se heurte à des blocages persistants, dans un conflit qui ébranle l’Europe et mobilise la scène internationale.

Les États-Unis, sous Donald Trump, ont multiplié les initiatives pour relancer le dialogue. Après des rencontres séparées à Anchorage avec Vladimir Poutine, puis Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens, Washington a obtenu un accord de principe pour un sommet tripartite (États-Unis, Russie, Ukraine). Mais l’élan s’essouffle : Moscou freine des quatre fers, remettant en cause la pertinence d’une telle rencontre.

Le Kremlin temporise, les tensions persistent

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a effectivement refroidi les espoirs internationaux. Si les équipes négocient, aucun calendrier n’est fixé pour un face-à-face Poutine-Zelensky. La Russie exige des garanties concrètes avant d’envisager un sommet, tout en dénonçant les propositions occidentales comme l’envoi de troupes européennes en Ukraine, perçu comme une provocation et une menace pour sa sécurité. Une méfiance qui envenime encore les perspectives de paix.

La relation explosive entre les deux présidents, que Trump décrit comme marquée par une « antipathie mutuelle », aggrave les difficultés. Le Kremlin voit dans ces initiatives une manœuvre de l’OTAN, renforçant son scepticisme envers toute médiation. Malheureusement, les européens voient ces garanties de sécurité comme une condition sine qua non pour assurer la sécurité de Kiev à l’avenir, craignant notamment que la Russie ne tienne pas ses promesses à l’avenir;

L’OTAN insiste sur des garanties, la Russie campe sur ses positions

L’OTAN, portée par son secrétaire général Mark Rutte, réclame des engagements forts pour protéger l’Ukraine : renforcement militaire ou présence occidentale accrue, ce qui s’apparente à des lignes rouges pour Moscou. Alors que les discussions piétinent, la guerre s’éternise, épuisant l’Ukraine et hypothéquant toute perspective de stabilité. L’horizon d’une paix durable reste plus incertain que jamais et les États-Unis se montre de plus en plus pressant : un accord de paix, sinon plus de soutien à l’effort de guerre ukrainien.