Russie : une résilience économique qui complique la stratégie américaine de sanctions

Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa troisième année, la stratégie occidentale visant à affaiblir l’économie russe par le biais de sanctions semble marquer le pas. Malgré les multiples vagues de restrictions financières, commerciales et technologiques adoptées depuis 2022, l’économie de la Russie a enregistré une croissance supérieure à 4 % en 2024, selon des estimations relayées par The Washington Post. Cette dynamique remet en question l’efficacité des outils de pression économique déployés par les puissances occidentales selon une analyse du média américain.

De nouveaux débouchés vers l’Est

Le contournement des sanctions repose en grande partie sur le redéploiement des exportations russes vers de nouveaux marchés. La Chine et l’Inde se sont imposées comme les principaux acheteurs d’hydrocarbures russes, comblant ainsi le vide laissé par les pays européens qui ont drastiquement réduit leurs importations. Pékin a renforcé ses livraisons de gaz naturel russe via le gazoduc Force de Sibérie, tandis que New Delhi s’est affirmée comme l’un des plus importants importateurs de pétrole brut en provenance de Russie, souvent à prix préférentiels.

Ce réalignement commercial s’est accompagné d’une intensification des échanges en devises locales et de mécanismes de paiement alternatifs permettant de contourner les circuits financiers occidentaux. Les banques chinoises et indiennes jouent ainsi un rôle croissant dans les transactions internationales impliquant Moscou, réduisant la dépendance au dollar et à SWIFT.

Une économie sous pression mais adaptable

Malgré les obstacles imposés par les restrictions occidentales, le tissu économique russe a fait preuve d’une capacité d’adaptation notable. L’industrie de défense tourne à plein régime, soutenue par les dépenses liées à l’effort de guerre, tandis que les secteurs de l’énergie et de l’agriculture continuent de générer d’importants revenus.

Les sanctions technologiques ont certes ralenti certains pans de l’économie, notamment dans le secteur automobile ou l’aviation civile, mais des alternatives ont été progressivement mises en place via des partenariats avec des pays non-alignés. Des politiques publiques d’incitation à la substitution des importations ont également été accélérées depuis 2022, contribuant à une forme de recentrage économique.

Trump durcit le ton, au risque de brouiller les lignes

Le président américain Donald Trump, reconduit en janvier 2025, a choisi d’adopter une ligne plus offensive vis-à-vis de la Russie. Raccourcissant à huit août le délai initialement fixé de cinquante jours pour un règlement du conflit ukrainien, il menace désormais de nouvelles sanctions si aucune avancée n’est enregistrée. Une position qui vise à accroître la pression sur le Kremlin, mais qui pourrait également affecter les relations de Washington avec d’autres puissances économiques.

La Chine et l’Inde, toutes deux étroitement liées au commerce avec la Russie, sont également dans la ligne de mire des États-Unis. Pourtant, cette posture pourrait entrer en contradiction avec les objectifs de la Maison-Blanche, notamment dans le cadre de la renégociation d’accords commerciaux avec Pékin. Une escalade économique risquerait de tendre un peu plus les relations sino-américaines dans un contexte de rivalité déjà marquée par les tensions sur les semi-conducteurs et la sécurité dans le Pacifique.

Des marges de manœuvre limitées pour l’Occident

L’effet de levier des sanctions semble désormais atteindre ses limites. Si elles ont entravé certaines capacités technologiques russes et freiné les investissements étrangers, elles n’ont pas permis d’obtenir les changements politiques escomptés. L’économie russe, bien que contrainte, reste en fonctionnement, portée par des alliances alternatives et une transformation progressive de ses circuits commerciaux.

À mesure que les équilibres mondiaux se redessinent, la stratégie de l’endiguement économique devra s’adapter à un environnement multipolaire dans lequel les interdépendances se complexifient. L’efficacité des mesures coercitives dépendra désormais de la capacité des pays occidentaux à construire des coalitions plus larges et à éviter les contradictions internes à leurs propres politiques.