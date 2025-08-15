Sahara occidental : l’Afrique du Sud multiplie les initiatives autour du Front Polisario

Cyril Ramaphosa (DR)

Mi-août, des responsables sud-africains de premier plan ont rencontré des émissaires du Front Polisario à Accra et à Pretoria. Ces démarches s’inscrivent dans la stratégie de Pretoria visant à maintenir la question du Sahara occidental dans l’agenda africain, malgré les divergences marquées entre le Maroc, l’Algérie et plusieurs partenaires internationaux.

Des échanges à Accra et Pretoria pour soutenir la cause sahraouie

À Accra, la capitale ghanéenne, le représentant du Front Polisario, Abdelkader Taleb Omar a tenu un entretien avec Jeffrey Radebe, envoyé spécial du président sud-africain Cyril Ramaphosa et membre influent de l’ANC, en marge du sommet des partis africains. Aucune personnalité officielle ghanéenne n’a été citée dans cette rencontre, ce qui indique que l’initiative relève principalement de la diplomatie sud-africaine.

En Afrique du Sud, lors du premier Sommet africain sur l’investissement dans le secteur de l’eau, les 13 et 14 août, la délégation du Polisario conduite par Mohamed Yeslem Beissat a rencontré la ministre sud-africaine de l’Eau et de l’Assainissement, Pemmy Majodina. Cette dernière, également membre de l’ANC, a échangé sur des perspectives de coopération sectorielle, offrant au mouvement une tribune pour renforcer ses liens avec Pretoria dans un cadre élargi à des enjeux de développement.

Une question au cœur de tensions régionales et internationales

Le conflit du Sahara occidental oppose depuis des décennies le Maroc, qui considère ce territoire comme partie intégrante de son territoire national et propose une autonomie sous sa souveraineté, et le Front Polisario, soutenu par l’Algérie, qui revendique l’organisation d’un référendum d’autodétermination sous l’égide de l’ONU. L’Algérie affirme que la décolonisation n’est pas achevée et appuie le Polisario sur les plans diplomatique et militaire.

La France, partenaire stratégique du Maroc, soutient publiquement l’initiative marocaine d’autonomie, tout en appelant au dialogue sous l’égide des Nations unies. Cette position est critiquée par Alger et ses alliés, qui l’accusent de déséquilibrer le processus politique.

Dans ce contexte, l’Afrique du Sud affiche un engagement constant en faveur du Polisario, cherchant à élargir ses soutiens sur le continent en intégrant le dossier à des forums thématiques. Cette approche vise à mobiliser de nouveaux relais diplomatiques, alors que le rapport de forces reste largement disputé dans les instances africaines et internationales.