Top 10 des pays africains avec le carburant le plus cher

Le prix de l’essence reste l’un des baromètres les plus sensibles de la vie économique sur le continent. Qu’il s’agisse du transport des biens, du déplacement des travailleurs ou des coûts de production, une variation du tarif à la pompe se répercute rapidement dans la vie quotidienne. En août 2025, Business Insider, en se basant sur les données de la plateforme Global PetrolPrices, a publié le classement des pays africains où l’essence est la plus onéreuse.

Selon ce rapport, la Centrafrique, le Sénégal et le Zimbabwe composent le top 3 des pays où le prix du carburant est le plus élevé du continent. Ces pays, chacun avec ses propres réalités économiques et énergétiques, illustrent à quel point la dépendance aux importations et les contraintes fiscales peuvent peser sur le consommateur final.

Lorsque l’essence devient trop chère, ce ne sont pas seulement les automobilistes qui en souffrent. Les prix du transport des marchandises augmentent, ce qui renchérit les produits sur les marchés. Les entreprises voient leurs charges croître et, à terme, cela se traduit par une perte de compétitivité. Pour les ménages, chaque hausse du litre d’essence se traduit par une pression supplémentaire sur le pouvoir d’achat.

Si ce classement de Business Insider donne un aperçu clair des pays où le carburant est le plus coûteux, il ne dit pas tout des réalités locales. Certains États disposent de filets de protection comme des subventions partielles, tandis que d’autres encouragent le passage aux énergies alternatives. Ce qui est certain, c’est que la dépendance persistante au pétrole importé rend l’Afrique vulnérable aux fluctuations internationales et aux tensions géopolitiques. Découvrez ci-dessous le top 10 des pays africain où le carburant est le plus cher :

Centrafricaine (prix du litre du carburant : 1,858 $)