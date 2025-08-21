Trump durcit la naturalisation : la moralité devient un critère clé aux USA

Photo : NASA/Bill Ingalls

L’administration Trump a instauré mardi des exigences renforcées pour la naturalisation. Les candidats seront désormais évalués sur leur comportement et leur conformité fiscale, un durcissement qui modifie profondément le processus.

Évaluation du comportement et responsabilité personnelle

Les Services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis (USCIS) demandent désormais que chaque candidat soit jugé sur sa moralité. Les agents examineront autant les contributions positives à la société que les comportements jugés défavorables. Selon Matthew J. Trageser, porte-parole de l’agence, cette démarche « renforce les critères » liés à l’accès à la citoyenneté.

À cela s’ajoutent des obligations concrètes : tout impôt ou pension alimentaire impayé doit être réglé avant qu’une demande puisse avancer. Certains avocats avertissent que ces critères supplémentaires risquent de créer de l’incertitude et des divergences d’appréciation selon les agents en charge des dossiers.

Une politique migratoire plus stricte sous Trump

Sous la présidence de Donald Trump, l’accès à la citoyenneté américaine a été progressivement restreint. Depuis 2017, l’administration a mis en place plusieurs réformes visant à durcir les conditions de naturalisation. Parmi les mesures notables figurent l’introduction de contrôles de sécurité renforcés, l’exigence de preuves supplémentaires de résidence légale et de conformité fiscale, ainsi que l’élargissement des critères d’évaluation du caractère moral. Ces changements visent à encadrer l’intégration des immigrants et à renforcer les critères d’admissibilité à la citoyenneté.

Des avocats spécialisés en immigration expriment des préoccupations concernant cette approche plus subjective, soulignant le risque d’incohérences dans l’application des critères et la possibilité de décisions arbitraires. Ils appellent à une clarification des directives pour assurer une évaluation équitable et transparente des candidats.

Ces évolutions témoignent de la volonté de l’administration Trump de renforcer les exigences liées à la citoyenneté, en mettant l’accent sur le comportement personnel et l’engagement civique des immigrants.