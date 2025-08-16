Trump propose à Zelensky une garantie après sa rencontre avec Poutine

Photo : AP

Samedi, lors d’un échange téléphonique, Washington a soumis à Kyiv l’idée d’une garantie sécuritaire calquée sur l’article 5 de l’OTAN mais sans adhésion formelle à l’Alliance. Cette proposition aurait été relayée auprès de dirigeants européens, avec l’assentiment de Moscou, selon une source diplomatique.

Une offre américaine inspirée de l’article 5

Les États-Unis ont avancé l’idée d’une protection militaire pour l’Ukraine, qui serait similaire au mécanisme de défense collective de l’OTAN. Concrètement, une agression contre Kyiv impliquerait une réponse coordonnée des pays signataires, mais en dehors du cadre institutionnel de l’Alliance atlantique. Cette initiative, révélée par une source diplomatique sous couvert d’anonymat, aurait été validée par le président russe Vladimir Poutine, ce qui en ferait une avancée notable dans les discussions de sécurité.

Selon cette même source, la suggestion a d’abord été formulée samedi au président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d’un appel téléphonique avec Donald Trump, puis répétée lors d’échanges ultérieurs impliquant certains partenaires européens. Cette approche s’inscrit dans la recherche d’un compromis susceptible d’apaiser la guerre en Ukraine tout en évitant une adhésion immédiate à l’OTAN.

Les enjeux pour Kyiv et l’Europe

La question de l’avenir du Donbass, région orientale au cœur du conflit depuis 2014, reste centrale. Poutine aurait insisté sur l’idée d’un retrait des Ukrainiens de cette zone, une option rejetée par Zelensky. Ce point de désaccord complique l’éventuelle mise en place d’une garantie sécuritaire parallèle.

L’initiative américaine pourrait toutefois ouvrir la voie à un mécanisme alternatif pour assurer la sécurité de l’Ukraine. Elle interroge aussi sur le rôle que pourraient jouer les pays européens dans ce dispositif, notamment dans le cadre de discussions élargies sur la sécurité continentale. Des analystes estiment que cette piste pourrait servir de base à un accord plus large, sujet qui pourrait être approfondi dans de futures négociations internationales.

Cette proposition s’ajoute aux différents formats de dialogue déjà mis en place ces dernières années, illustrant la volonté de Washington de redéfinir les garanties offertes à l’Ukraine dans un contexte de guerre prolongée.