Trump taxe Medvedev d’ »ex-président raté » et lui envoie un message clair

Les relations entre les États-Unis et la Russie ressemblent à des montagnes russes. Les deux superpuissances mondiales sont rivales et chacun déploie sa stratégie pour mettre en avant son leadership. Dans des propos relayés par Le Parisien, le président américain Donald Trump a vertement critiqué Dmitri Medvedev, l’ancien président russe, le qualifiant de « président raté » et l’invitant à « faire attention à ce qu’il dit ».

Le message, publié sur son réseau social Truth Social, illustre une fois de plus le ton musclé que Trump réserve à certains dirigeants étrangers. Il a déclaré ceci : « Dites à Medvedev, l’ex-président raté de Russie, qui pense qu’il est encore président, de faire attention à ce qu’il dit. Il entre dans une zone très dangereuse. »

Cette sortie intervient alors que Medvedev, devenu vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, continue de faire parler de lui à travers ses publications régulières et souvent provocatrices sur la plateforme X . Il y attaque fréquemment les dirigeants occidentaux, y compris des chefs d’État, dans un style frontal.

Trump, de son côté, semble vouloir réaffirmer une position dure face à la Russie, dans un contexte où les relations entre les deux pays restent particulièrement tendues dans un contexte de guerre en Ukraine. Cette attaque frontal envoyé à Medvedev intervient aussi à un moment où le magnat de l’immobilier à donner un ultimatum à Vladimir Poutine pour mettre un terme à la guerre en Ukraine.