Ukraine: la rencontre avec Moscou aura-t-elle lieu ?

Trois ans après le début de la guerre, l’Ukraine reste enlisée dans une impasse géopolitique. Sous l’impulsion de l’administration Trump, des avancées diplomatiques ont vu le jour : après un entretien direct avec Vladimir Poutine, Donald Trump a réuni à Washington une délégation européenne incluant Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron ou Giorgia Meloni. Malgré l’ébauche d’un sommet tripartite, les positions irréconciliables des deux camps rendent toute issue incertaine.

Une rencontre qui aura donné des idées aux principaux concernés. À l’occasion de la fête de l’Indépendance ukrainienne, Zelensky a notamment réaffirmé sa volonté d’entrer dans une phase de dialogue direct avec Poutine. Cela reste, selon lui, la seule voie viable pour sortir de la crise. Pourtant, les négociations stagnent, malgré les efforts internationaux pour rapprocher des positions qui semblent de plus en plus éloignées.

Moscou campe sur ses positions

La réponse russe confirme les blocages. Sergueï Lavrov a fustigé l’intransigeance ukrainienne, accusant Kiev de multiplier les préconditions et de verrouiller toute possibilité de compromis, entravant par la même occasion la possibilité d’entrer dans une vraie phase d’échange. Ces déclarations réduisent encore les chances d’une issue négociée, hypothéquant les espoirs d’une résolution rapide du conflit.

Cette paralysie diplomatique alarme les alliés occidentaux de l’Ukraine. Mark Carney, Premier ministre canadien, a notamment alerté sur les risques d’escalade si la pression sur la Russie faiblit. Ce dernier a plaidé pour que les européens fassent bloc et continuent de se montrer uni face à la Russie. Pour lui, une réponse trop timide pourrait encourager l’expansionnisme russe bien au-delà des frontières ukrainiennes, menaçant la stabilité régionale.

Sanctions et diplomatie : l’équation incertaine

Face à l’inflexibilité de Moscou, l’Europe et les États-Unis pourraient durcir leurs sanctions. La grande inconnue reste l’attitude de Trump : osera-t-il affronter Poutine directement, conjointement avec les européens, qui souhaitent que les choses avancent réellement ? Un test crucial pour la crédibilité de la diplomatie américaine, alors que le dossier ukrainien demande une fermeté sans faille.