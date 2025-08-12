Ukraine: l’UE souhaite réunir l’OTAN et Kiev avant la rencontre du 15 août

Getty Images / AFP/VALERIA MONGELLI

La rencontre prévue le 15 août en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine pour discuter d’une résolution du conflit ukrainien suscite une vive inquiétude en Europe. Cette négociation bilatérale entre les États-Unis et la Russie exclut délibérément l’Union européenne des discussions, reléguant également l’Ukraine au rôle de simple spectateur de son propre destin.

Cette marginalisation diplomatique a provoqué une réaction coordonnée des capitales européennes, qui exigent fermement leur inclusion dans tout processus de règlement du conflit.

Publicité

Face à cette mise à l’écart, l’Europe organise une riposte diplomatique immédiate. Berlin prend l’initiative d’orchestrer une concertation préalable pour faire valoir les positions européennes et ukrainiennes avant cette rencontre cruciale entre les deux superpuissances.

Une mobilisation européenne coordonnée

L’Allemagne a convoqué, ce mercredi, une réunion virtuelle d’urgence associant les dirigeants américains, européens, ukrainiens et atlantiques. Cette initiative de Friedrich Merz vise à coordonner les positions occidentales quarante-huit heures avant le sommet Trump-Poutine.

Les discussions porteront sur l’architecture de futures négociations de paix, les questions territoriales sensibles, les mécanismes de sécurité régionale et les moyens d’intensifier la pression économique sur Moscou. Cette mobilisation témoigne de la détermination européenne à influencer les négociations malgré leur exclusion initiale.

Les positions américaines et russes semblent converger sur le principe d’échanges territoriaux pour parvenir à un accord de paix. Trump semble favorable à cette approche, qui satisferait les revendications de Poutine concernant les quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia, Kherson) ainsi que la reconnaissance définitive de l’annexion de la Crimée en 2014.

Publicité

L’Ukraine refuse les concessions territoriales

Zelensky rejette catégoriquement toute cession territoriale, arguant que récompenser l’agression russe constituerait une erreur stratégique majeure. Le président ukrainien dénonce l’inefficacité des concessions face à un régime qu’il qualifie d’assassin, prônant une approche ferme plutôt que l’apaisement. Paradoxalement, Trump maintient simultanément une pression temporelle sur Poutine, lui accordant seulement quelques semaines pour accepter une sortie de crise sous peine de sanctions économiques renforcées, créant ainsi une dynamique diplomatique complexe aux multiples enjeux géopolitiques.