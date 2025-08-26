Un célèbre acteur incarne Vladimir Poutine dans une adaptation inattendue

(MAXIM SHEMETOV / REUTERS)

Vladimir Poutine, figure emblématique de la Russie, a bâti son ascension depuis le KGB jusqu’au sommeil du pouvoir dans les années 1990. Après des débuts à Saint-Pétersbourg, il devient chef du FSB, puis Premier ministre en 1999, avant de s’imposer comme président. Un parcours stratège et opportuniste, marqué par une gouvernance autoritaire et une influence mondiale. Une trajectoire fascinante, qui inspire désormais le cinéma.

Le nouveau film d’Olivier Assayas, Le Mage du Kremlin, adapté du roman de Giuliano da Empoli, plonge dans les coulisses de cette montée en puissance, à travers le regard d’un conseiller proche. Présenté à la Mostra de Venise 2025, ce thriller politique promet de décrypter les rouages du pouvoir russe, avec Jude Law dans le rôle-titre, un choix audacieux qui fait déjà parler.

Jude Law : un défi artistique et politique

À 52 ans, l’acteur quitte ses rôles de séducteur pour incarner Poutine, un personnage énigmatique et controversé. Tourné en Lettonie, le film retrace l’ascension d’un jeune producteur devenu conseiller en image du futur président, après la chute de l’URSS. Une plongée psychologique qui dépasse la simple biographie, en explorant les mécanismes du pouvoir.

La Mostra de Venise, qui s’ouvre ce mercredi, accueille 21 films en compétition pour le Lion d’Or, dont ce projet à forte charge politique. Entre stars hollywoodiennes (Julia Roberts, George Clooney) et œuvres engagées, Le Mage du Kremlin s’annonce comme l’un des films les plus discutés, surtout sur la représentation de figures historiques aussi clivantes.

Quelle sera la réponse de Vladimir Poutine ?

Une performance dans Le Mage du Kremlin qui pourrait marquer l’histoire du cinéma, en redéfinissant l’image de Poutine à l’écran. Se pose enfin la question de la réception de ce film par le président russe. Alors que les relations avec Washington semblent s’apaiser, notamment depuis sa visite, son « apparition » à l’écran pourrait être perçue comme une provocation par le Kremlin, ce qui serait forcément mal perçu à l’heure où la moindre tension pourrait avoir d’importantes répercussions politiques.