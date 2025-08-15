Uranium : le Niger remet en cause un arbitre dans son bras de fer avec Orano

Tiani (DR)

À Niamey, les autorités nigériennes ont sollicité la récusation de l’arbitre choisi par la société française Orano, entraînant la suspension d’une procédure au CIRDI. L’enjeu porte sur un différend concernant les stocks d’uranium de la Somaïr, nationalisée en juin 2025.

Réaction nigérienne à la nomination d’un arbitre contesté

Le gouvernement nigérien a déposé une requête la semaine passée, pour récuser l’avocat colombien Fernando Mantillo Serrano, sélectionné au mois d’avril par Orano dans le cadre d’un arbitrage international. Selon les autorités, ce juriste aurait auparavant siégé dans une formation du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ayant déjà statué contre le Niger dans une autre affaire. Ce passé, bien que lointain – plus de dix ans – soulèverait un doute sur son indépendance. Cette démarche bloque de fait la procédure lancée par Orano après la nationalisation de Somaïr, sa filiale opérant des mines d’uranium. Un rappel des règles de récusation pourrait éclairer les enjeux de ce recours.

Un jeu d’équilibre au sein du tribunal arbitral

Avant cette initiative, Niamey avait désigné comme arbitre le juriste Sidibi Emmanuel Darankoum, de nationalités burkinabè et canadienne. Les deux arbitres nommés avaient choisi par la suite, la professeure allemande Maxi Sherer pour présider le tribunal. L’intervention nigérienne remet désormais en cause cette composition, renvoyant au CIRDI la décision d’accepter — ou non — le remplacement du membre disputé. Ce type de requête, montre que les mécanismes de protection des investissements internationaux, peut repousser le démarrage d’une procédure de plusieurs mois. Ce délai offre un temps supplémentaire aux deux parties pour ajuster leur stratégie juridique.

L’issue de la décision du CIRDI sera déterminante pour définir le calendrier du contentieux entre Orano et le Niger, sur fond de reconfiguration du secteur minier national.