En froid avec la France, l’Algérie se rapproche de l’Espagne

Face à la détérioration de ses relations avec la France, l’Algérie cherche à sécuriser ses intérêts économiques et énergétiques avec l’Espagne. La coopération bilatérale renaît dans l’énergie et l’industrie, montrant un choix stratégique pour diversifier ses partenariats européens.

Une relance commerciale soutenue

Le commerce entre l’Algérie et l’Espagne reprend de manière significative. Les exportations espagnoles vers Alger ont atteint 900 millions d’euros sur les cinq premiers mois de 2025, soit une augmentation de 162 % par rapport à 2024. Djamel Eddine Bouabdallah, président du Cercle de commerce et d’industrie hispano-algérien (CCIAE), a précisé au média TSA que ces échanges retrouvent progressivement les niveaux d’avant la crise diplomatique.

Le secteur énergétique reflète ce regain de coopération : le gaz algérien a couvert 26 à 30 % des besoins espagnols en juin via le gazoduc Medgaz. Pour l’Espagne, cet approvisionnement est crucial pour diversifier ses sources d’énergie, tandis qu’Alger s’assure un client européen stable et moins soumis aux tensions politiques que Paris.

Pourquoi l’Espagne devient un interlocuteur clé

Les relations entre l’Algérie et la France restent fragiles depuis plusieurs années. Le soutien de Paris au Maroc sur le Sahara occidental, les expulsions mutuelles de diplomates et le durcissement des visas ont alimenté la méfiance. Cette situation a exposé la dépendance économique et politique d’Alger vis-à-vis de Paris, poussant le pays à chercher un relais plus sûr en Europe.

L’Espagne offre plusieurs avantages : sa proximité géographique facilite les échanges logistiques et industriels, elle dépend du gaz algérien pour une part importante de sa consommation, et son cadre politique permet un dialogue moins conflictuel qu’avec la France. Cette combinaison positionne Madrid comme une alternative crédible pour l’Algérie, permettant à Alger de diversifier ses partenariats et de réduire les risques liés à la volatilité de ses relations avec Paris.

Cette dynamique se reflète également dans l’industrie : les importations d’équipements et de matières premières pour la céramique ont atteint 44,6 millions d’euros sur les cinq premiers mois de 2025. Ces échanges renforcent la dimension économique de la coopération et démontrent que l’Espagne peut jouer un rôle de partenaire stratégique en Europe, au-delà du seul secteur énergétique. La situation montre qu’Alger mise sur la diversification européenne pour protéger ses intérêts, avec l’Espagne comme interlocuteur privilégié face aux incertitudes de ses relations avec la France.