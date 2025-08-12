USA: Trump annonce que ce précieux métal ne sera pas surtaxé

Photo : AP

Le président Donald Trump a clarifié lundi que le métal précieux ne serait pas concerné par les nouveaux droits de douane américains, mettant un terme à plusieurs jours de spéculations qui avaient agité les marchés financiers rapporte Le Temps. Cette annonce intervient après la diffusion d’un document officiel qui avait laissé penser que certains lingots pourraient être taxés, faisant bondir le cours de l’or à un niveau record.

Un document douanier à l’origine de la confusion

La tension est montée en fin de semaine dernière lorsque les douanes américaines ont publié une mise à jour, datée du 31 juillet, classant les lingots d’or d’un kilogramme et ceux de 100 onces dans la catégorie des produits soumis à des droits de douane. Les investisseurs, qui pensaient jusqu’alors ces formats exemptés, ont réagi rapidement, propulsant le prix de l’once au-dessus de ses précédents sommets.

Publicité

Pour le secteur suisse du négoce d’or, cette perspective représentait un risque non négligeable : les États-Unis figurent parmi les principaux marchés d’exportation, et une taxation aurait pu fragiliser ce flux commercial.

Réaction présidentielle et apaisement des marchés

Face à la volatilité provoquée par cette information, Donald Trump a tenu à clarifier la position américaine, affirmant que l’or resterait exempt de toute taxe douanière. Ce message a contribué à calmer les marchés, bien que les prix restent élevés, soutenus par un contexte économique mondial incertain et une forte demande en actifs refuges.

L’or, un actif stratégique dans les tensions commerciales

Historiquement, l’or joue un rôle central dans les périodes de turbulences économiques ou politiques. Sa valeur tend à s’apprécier lorsque les investisseurs cherchent à se protéger contre les risques de change, l’inflation ou les conflits commerciaux. Depuis le début de l’année, le métal précieux bénéficie d’une dynamique haussière, alimentée par les politiques monétaires accommodantes, les tensions géopolitiques et la volatilité des devises.