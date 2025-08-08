USA : Trump double la prime pour l’arrestation de Nicolas Maduro, président du Venezuela

Photo : Carolina Cabral/Getty Images

Les États-Unis ont annoncé une nouvelle mesure frappante dans leur lutte contre le président vénézuélien, Nicolas Maduro. Le gouvernement américain a doublé la prime déjà existante pour son arrestation, portant la somme à 50 millions de dollars rapporte CNews. Ce montant, sans précédent dans l’histoire des primes américaines, est désormais le plus élevé jamais offert par Washington pour l’arrestation d’un individu.

Un précédent historique dans la politique américaine

La prime de 50 millions de dollars pour l’arrestation de Maduro surpasse de loin les précédentes récompenses offertes par les États-Unis, y compris celle de 25 millions de dollars pour Oussama Ben Laden avant sa capture et son élimination en 2011. Ce montant record vise à inciter la collaboration de personnes pouvant fournir des informations menant à l’interpellation du président vénézuélien, accusé de multiples infractions, dont le trafic de drogues et la corruption. Le doublement de la récompense a été confirmé par Pam Bondi, ministre américaine de la Justice, et Christopher Landau, numéro 2 du Département d’État, qui a salué cette décision comme une réponse à la gravité des accusations pesant sur Maduro.

Des accusations graves qui alimentent les tensions

Depuis 2020, Nicolas Maduro est sous le coup de sanctions sévères imposées par les États-Unis, en raison de son rôle présumé dans la déstabilisation du Venezuela et de la répression des opposants politiques. L’administration américaine a aussi refusé de reconnaître sa réélection, qu’elle juge frauduleuse. Cette décision, prise par le gouvernement de Washington, vient s’ajouter aux mesures déjà prises contre plusieurs membres de son entourage.

Les autorités américaines jugent que le maintien au pouvoir de Maduro depuis 2013 a conduit à l’effondrement économique du pays, avec une hyperinflation galopante et une crise humanitaire sans précédent. Le président vénézuélien est également accusé d’être l’un des principaux responsables de la répression des manifestations antigouvernementales et de l’assouvissement de l’opposition.

Une pression diplomatique accrue sur Caracas

Cette prime élevée reflète l’intensification de la pression diplomatique exercée sur Caracas. Depuis le début du mandat de Donald Trump, et désormais sous l’administration de Joe Biden, les États-Unis ont multiplié les efforts pour isoler le gouvernement vénézuélien sur la scène internationale. Si ces démarches ont échoué à renverser Maduro, elles ont néanmoins renforcé les tensions entre les deux pays.

Le gouvernement vénézuélien, quant à lui, rejette fermement ces accusations et considère la prime comme une tentative de déstabiliser le pays. Maduro a qualifié les actions américaines de « tentative d’ingérence » dans les affaires intérieures du Venezuela.

Les répercussions internationales de cette décision

La mise en place de cette prime pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières vénézuéliennes. Elle accentue l’isolement du Venezuela sur le plan diplomatique et pourrait potentiellement alimenter un climat de méfiance au sein des relations internationales. Les tensions entre les États-Unis et les régimes autoritaires en Amérique latine, en particulier en Cuba et au Nicaragua, risquent de se renforcer à mesure que Washington pousse ses alliés à prendre position contre Maduro.