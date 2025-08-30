USA : Trump se venge-t-il de Kamala Harris ?

Photo: GERALD HERBERT AND CARLOS OSORIO/ASSOCIATED PRESS

La décision du président Donald Trump de mettre fin à la protection fédérale de l’ancienne vice-présidente Kamala Harris alimente de nombreuses interrogations. À quelques semaines seulement de la sortie de son ouvrage « 107 Days » et du lancement d’une tournée médiatique à travers le pays, la mesure tombe à un moment où Harris s’apprête à réapparaître sous les projecteurs. La question se pose donc de savoir si cette décision relève uniquement d’une stricte lecture juridique ou si elle traduit une volonté politique ciblée.

Un retrait légal mais lourd de symboles

Sur le plan réglementaire, la loi de 2008 fixe une durée de protection fédérale de six mois pour les anciens vice-présidents. Joe Biden, durant sa présidence, avait choisi d’aller au-delà en prolongeant la protection de Kamala Harris jusqu’à dix-huit mois. En annulant cette extension, Donald Trump ne fait que revenir au cadre initial. Mais le choix du moment interroge : la fin de la protection interviendra le 1er septembre 2025, soit trois semaines avant la parution du livre de Harris.

Publicité

Pour certains observateurs, la coïncidence entre ce retrait et le calendrier de promotion ne peut être ignorée. Une tournée nationale implique des déplacements massifs, des bains de foule et une couverture médiatique soutenue, autant de situations où la question de la sécurité devient sensible. Le retrait du Service secret à ce moment précis ajoute une dimension politique à ce qui pourrait, en théorie, rester une simple décision administrative.

Rivalité persistante entre deux figures politiques

La relation entre Harris et Trump n’a jamais été marquée par l’apaisement. Candidate démocrate en 2024, Harris a affronté Trump lors d’une campagne électorale âpre, où les critiques réciproques ont été particulièrement vives. En tant qu’ancienne vice-présidente de Joe Biden, elle incarne aussi une continuité politique que Trump a toujours combattu frontalement. La suppression de sa protection peut donc être perçue comme un nouvel épisode de ce duel prolongé entre deux figures qui représentent deux visions radicalement opposées du pays.

En parallèle, le contexte rappelle que Trump a également retiré la protection d’autres personnalités liées à l’administration démocrate ou à son entourage. Ce choix d’élargir les suppressions au-delà du cas Harris nourrit le soupçon d’une approche politique plus large. Cependant, il reste difficile de prouver une intention claire, la mesure étant couverte par la légalité.

Un calcul politique ou un simple retour à la norme ?

La question demeure : Donald Trump cherche-t-il à affaiblir symboliquement Kamala Harris au moment où elle tente de reprendre place dans l’espace public, ou se contente-t-il de corriger une exception décidée par son prédécesseur ? Les deux lectures coexistent et alimentent le débat. Certains y voient une manière de rappeler la primauté de ses choix présidentiels face à ceux de Biden, d’autres un geste de défi envers une ancienne rivale.

Publicité

Ce retrait, quoi qu’il en soit, force Harris à se tourner vers les dispositifs de sécurité californiens et pose une interrogation plus large sur la frontière entre décisions administratives et manœuvres politiques. La concomitance avec la sortie de son livre, point culminant de son actualité, ne fait qu’ajouter une charge symbolique à une décision qui restera scrutée de près dans les prochaines semaines.

L’issue de ce débat dépendra moins des arguments juridiques que de la perception qu’en auront l’opinion publique et les acteurs politiques. Car si la mesure respecte la loi, son calendrier soulève inévitablement la question : simple retour aux règles, ou volonté de rappeler à une ancienne adversaire que la politique américaine demeure aussi une affaire de rapports de force ?