Visas aux USA : ces ressortissants africains vont devoir payer 15000$

Une nouvelle décision des autorités américaines suscite de nombreuses interrogations en Afrique australe. Les ressortissants du Malawi et de la Zambie devront désormais s’acquitter d’une lourde caution pour espérer obtenir un visa vers les États-Unis. L’information a été rapportée par nos confrères d’AgenceEcofin.

Le montant demandé peut atteindre 15 000 dollars, à verser dès l’entretien au consulat. Bien que cette somme soit censée être remboursée si le visiteur respecte les conditions de séjour, elle représente un obstacle majeur pour de nombreux demandeurs. Cette mesure concerne les visas touristiques et d’affaires, deux types de visas habituellement utilisés pour de courts séjours.

Officiellement, l’administration américaine justifie cette décision par le taux élevé de dépassement de séjour observé chez les citoyens de ces deux pays. Les données du Département d’État font état de 14,3 % pour le Malawi et de 11,1 % pour la Zambie. Ces chiffres sont jugés préoccupants par Washington, qui souhaite renforcer le respect des conditions de visa.

Au-delà des justifications techniques, cette mesure reflète un durcissement plus large de la politique migratoire américaine. Si la caution vise à responsabiliser les voyageurs, elle soulève aussi des critiques quant à sa portée géopolitique, certains observateurs y voyant un traitement discriminatoire ciblant davantage des pays africains. Le Malawi et la Zambie n’ont pour l’instant pas officiellement réagi. Sur le terrain, cette nouvelle règle pourrait avoir des répercussions sur les échanges humains, commerciaux et culturels entre les deux pays et les États-Unis.