Visas aux USA : les étudiants Africains soumis à un contrôle renforcé de leurs réseaux sociaux

Marco Rubio (Al Drago / Bloomberg via Getty Images file)

De Dakar à Bamako, de nombreux jeunes prévoyant un départ pour les États-Unis découvrent une exigence inédite dans leurs démarches. Avant même d’espérer franchir les portes d’une université américaine, les candidats devront désormais fournir aux autorités consulaires la liste de leurs comptes sur les réseaux sociaux. Cette règle, rendue publique le 25 juin par le secrétaire d’État Marco Rubio, concerne les visas destinés aux formations supérieures et aux programmes d’échanges culturels (F, M et J).

Une procédure qui cible aussi l’Afrique francophone

Les données de l’organisation Opendoors indiquent que plus de 1,1 million d’étudiants à travers le monde pourraient être concernés. Les services consulaires devront examiner l’activité numérique de chaque candidat à la recherche de propos ou de contenus traduisant une hostilité envers la société ou les institutions américaines, ou encore de signes de soutien à des actes violents ou discriminatoires, y compris à caractère antisémite.

Publicité

Un tri numérique avant le départ

Ce filtrage ne remplace pas les contrôles financiers ou académiques habituels : il s’y ajoute. Les photos, messages et abonnements publics figurant sur les comptes signalés feront partie des éléments analysés. Les postulants qui omettraient ou refuseraient de fournir ces informations s’exposeraient à voir leur demande considérée comme incomplète ou suspecte.

Des choix d’études remis en question

Dans un environnement international où plusieurs États resserrent l’accès à leur territoire, cette étape supplémentaire pourrait dissuader certains étudiants africains de viser les campus américains. Les États-Unis continuent d’attirer de nombreux talents, mais ce nouveau dispositif pourrait rediriger une partie de la mobilité académique vers des destinations jugées plus souples.