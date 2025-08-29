Voici les pays africains les moins endettés auprès du FMI (août 2025)

Photo: DR

La relation entre les pays africains et le Fonds monétaire international (FMI) reste marquée par des prêts souvent indispensables pour faire face aux chocs économiques. Pourtant, tous les gouvernements ne dépendent pas au même degré de cette institution. Certains États se distinguent par une dette relativement faible envers le FMI, ce qui leur offre une marge de manœuvre précieuse.

Selon des données compilées en août 2025 par le FMI et relayées par Business Insider , l’Eswatini, le Lesotho et les Comores composent le trio de tête des pays africains les moins endettés auprès du Fonds.

Plus d’autonomie, plus de confiance

Une dette limitée auprès du FMI ne signifie pas une absence de besoins financiers, mais elle donne aux gouvernements une plus grande liberté dans leurs choix politiques. Contrairement aux pays très dépendants, ceux qui gardent un faible niveau d’endettement préservent leur capacité à définir leurs priorités sans subir une influence excessive des bailleurs.

Pour les investisseurs, cette situation envoie un signal positif. Elle traduit une gestion budgétaire relativement prudente et réduit le risque d’instabilité financière. Cela contribue à renforcer la crédibilité des États concernés, qu’il s’agisse d’attirer des capitaux étrangers ou de négocier sur les marchés internationaux.

L’Eswatini illustre bien cette dynamique. Sa faible exposition au FMI lui permet de conserver une certaine stabilité économique malgré des défis internes. De son côté, le Lesotho continue de tracer stratégiquement sa voie en bénéficiant de la confiance des marchés et d’une capacité à mener des réformes en gardant le contrôle de son agenda.

Ces expériences démontrent qu’un recours limité au FMI peut être un instrument de stabilité plutôt qu’un facteur de vulnérabilité. Les gouvernements évitent ainsi le piège de l’endettement excessif et gardent la possibilité d’utiliser l’emprunt comme un outil stratégique plutôt qu’un fardeau. Voici ci-dessous le top 10 des nations africaines les moins endettées auprès du FMI